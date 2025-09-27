La comida de directivas del derbi será en el palco del Metropolitano y sin Miguel Ángel Gil

La tradicional comida de directivas previa al derbi que enfrenta a Atlético de Madrid y Real Madrid en el Metropolitano será diferente a la de los últimos tiempos. Debido a la hora en la que se disputa el encuentro, las 16:15 horas, la entidad rojiblanca ha preferido organizar un picoteo en el palco de honor del estadio a las 14:45 horas.

La idea es que, cuando lleguen los directivos del Real Madrid al Metropolitano desde Valdebebas, ambos clubes se reúnan en el palco de honor para compartir un picoteo previo al partido. Por lo tanto, no acudirán al restaurante De María, donde el Atlético de Madrid suele organizar las comidas previas al derbi cuando juega como local en Liga.

Para este encuentro, por el lado madridista se espera la presencia de Florentino Pérez, que acudirá al choque. El que no estará, salvo cambio de última hora, es Miguel Ángel Gil, consejero delegado del Atlético de Madrid. Ambos mantienen una relación fría desde hace mucho tiempo. Representando a los rojiblancos sí estarán Enrique Cerezo, presidente, además de Antonio Alonso, consejero de administración, y Carlos Bucero, director general de fútbol.

Un derbi dispar

El Real Madrid afronta un duelo muy importante en su lucha por la Liga en el Metropolitano. Los blancos llegan a este encuentro líderes tras haber ganado las seis primeras jornadas del campeonato nacional, por lo que tratarán de mantener la imbatibilidad en un feudo donde no ganan desde hace tres temporadas. Tras la victoria por 1-2 de hace tres años, los blancos perdieron 3-1 hace dos temporadas y el curso pasado empataron a uno. El año pasado perdieron 1-0 en Champions, pero en la tanda de penaltis los blancos se clasificaron.

El Real Madrid llega a este duelo en un gran momento tras golear el pasado martes al Levante en el Ciudad de Valencia. Un partido donde los blancos recuperaron la mejor versión de Vinicius y confirmaron que Mbappé está en un estado de forma superlativo. También fue importante para los de Xabi Alonso ver cómo Franco Mastantuono hacía su primera diana como madridista.

Por otro lado, el Atlético de Madrid logró una victoria agónica el pasado miércoles ante su afición frente al Rayo Vallecano. En el minuto 80, los franjirrojos ganaban 1-2, pero dos goles de Julián Álvarez, que ya adelantó al inicio del encuentro a los de Simeone, dieron el triunfo a los rojiblancos. Un duelo muy importante, ya que necesitaban sumar los tres puntos para no descolgarse definitivamente de la lucha por la Liga. De momento, llegan al derbi a nueve puntos de distancia del líder, que es el Real Madrid.