Alerta en el Real Madrid: lento, sin ideas y previsible en ataque

El Real Madrid dejó escapar tres puntos vitales en El Sadar, posiblemente también el liderato, y regresó a la capital de España con la clara confirmación de que este equipo es, en exceso, previsible. Arbeloa lo reconoció en rueda de prensa, aunque, de manera involuntaria, restó mérito a un Osasuna que, en la primera mitad, fue superior a los blancos y, en el segundo tiempo, no se mostró inferior en absoluto. La realidad es que el equipo madridista no estuvo a la altura, especialmente en los primeros 45 minutos, y aunque el entrenador salmantino mencionó que los navarros solo tuvieron dos ocasiones, la verdad es que fue Courtois, junto al palo, quienes salvaron a su equipo de una caída aún más dolorosa.

La lección de El Sadar

El gran aprendizaje que debe extraer el Real Madrid de esta derrota es la evidente falta de creatividad a la hora de atacar, especialmente cuando se enfrenta a defensas bien estructuradas y capaces de ejecutar un bloque bajo a la perfección. El equipo de Arbeloa, al menos por ahora, carece de la capacidad para imprimir velocidad en su juego ofensivo cuando se encuentra ante una defensa cerrada. Esto hace que el equipo sea predecible, fácil de leer y, lo peor de todo, fácil de defender. El partido contra Osasuna fue un claro ejemplo de ello, y la sensación es que los blancos deben trabajar intensamente en Valdebebas para encontrar soluciones a esta debilidad si no quieren exponer su mayor vulnerabilidad frente a los rivales.

«Nos faltó velocidad. Ante cualquier bloque bajo hay que mover más rápido el balón. Necesitamos tener desborde por ambos lados. Volcamos mucho por la banda izquierda, lo cual es normal, pero así nos volvemos fáciles de defender. Es cuestión de concepto, de saber qué queremos hacer y qué queremos provocar. Tenemos que seguir insistiendo, para ver qué hicimos bien el martes y hoy no. Quedan muchísimos partidos. Tenemos mucho margen de mejora. Si no estás al 100%, cualquiera te puede ganar. Los rivales preparan muy bien los partidos», aseguró Arbeloa en la rueda de prensa tras el partido.

Los cambios de Arbeloa

Por otro lado, Arbeloa no estuvo a la altura de lo que se espera de un entrenador del Real Madrid a la hora de tomar decisiones en momentos clave del encuentro. Después de lograr el empate, con el equipo volcado sobre la portería de Osasuna, el técnico movió el banquillo, pero en lugar de mejorar el rendimiento de su equipo, la entrada de los jugadores de refresco y la salida de algunos titulares no lograron cambiar la dinámica del partido. En su lugar, el Real Madrid terminó cediendo la victoria en el tiempo de descuento, dejando claro que el cambio de piezas no fue efectivo, y que la falta de ajustes tácticos fue un factor determinante en la derrota.