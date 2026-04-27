La Liga está prácticamente sentenciada a falta de cinco partidos para su conclusión. El polémico (y arbitral) empate del Real Madrid ante el Betis en La Cartuja deja una diferencia muy amplia con el Barcelona en el liderato, aunque el club blanco no está exento de objetivos y retos en esta recta final del campeonato doméstico. Cinco partidos y cinco objetivos importantes para la plantilla blanca, mucho que demostrar.

El pichichi de Mbappé

A falta de cinco partidos, Kylian Mbappé es el actual Bota de Oro de la Liga con una diferencia de tres goles con su principal perseguidor, Vedat Muriqi. El francés suma 24 goles en 28 partidos y busca sellar ese reto particular e individual, aunque también grupal dado lo mucho que ha contribuido la plantilla a alcanzar estos dígitos.

A título personal, Mbappé busca superarse a sí mismo. En su primera temporada como madridista alcanzó los 31 goles en 34 partidos en Liga, una cifra que tiene a seis goles para igualar y a siete para superar. Si juega todos los partidos el francés no alcanzaría, en ningún caso, el mismo número de encuentros que disputó el curso pasado.

Ganar el Clásico

Con 11 puntos de diferencia y solamente 15 en juego, el Real Madrid tiene ya poco en juego por el título de Liga pero sí tiene aún por disputar un partido clave en lo moral. El rendimiento irregular de los blancos en la competición doméstica no les ha permitido llegar con opciones al final de éste, pero sí pueden refrendar sus capacidad y su verdadero potencial en el Clásico ante el Barça. Vencer ante los culés daría un pequeño impulso a una plantilla que necesita creer, sobre todo de cara a la próxima temporada.

El segundo puesto y Supercopa

El Real Madrid quiere cerrar cuanto antes otro de sus objetivos en estos últimos cinco partidos de Liga. Los de Álvaro Arbeloa buscan consolidar cuanto antes la segunda plaza de Liga, la misma que da derecho a jugar la próxima temporada la Supercopa de España que jugarán Barcelona, Real Sociedad y Atlético de Madrid. El Villarreal, a nueve puntos, necesita hacer pleno y esperar varios tropezones de los blancos.

Un Bernabéu inexpugnable

En estos últimos cinco partidos de Liga, el Real Madrid disputará dos encuentros en el Santiago Bernabéu, ante el Real Oviedo el 14 de mayo y ante el Athletic en la última jornada liguera, aún con horario por definir. Los blancos quieren acabar bien la temporada, sobre todo con los suyos, ante su afición, donde buscan dos triunfos en el Bernabéu para acabar con buen sabor de boca esta difícil temporada.

Demostrar para estar

Pero si hay un reto mayúsculo entre la plantilla del Real Madrid en esta recta final de temporada, es demostrar, demostrar que tienen un lugar y un plaza en el proyecto del próximo año, con un largo verano y Mundial entre medias. La temporada, sin títulos, ha sido mala y la plantilla está señalada, algunos con más vehemencia que otros. Es por ello que esta recta final de temporada es crucial para ellos, para demostrar, para dar la cara, para dar ejemplo y presentarse, cada uno, como una figura importante en el proyecto que está por venir.