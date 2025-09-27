Carvajal: «Hay que tragar bilis, espero que esta derrota nos pique»

Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, se ha sentido molesto con la derrota en el derbi frente al Atlético. El lateral vio cómo el equipo fue de más a menos hasta culminar el primer pinchazo de la temporada, que supone un duro golpe para el vestuario. Una autocrítica en la que valoró varias polémicas como la roja perdonada a Sorloth y la dura entrada que recibió de Nico González.

Después de que Xabi Alonso analizase en rueda de prensa la caída del equipo, el defensa incidió en la imagen del equipo durante el partido: «Estamos muy jodidos. Perder un derbi no es plato de buen gusto. Hicimos lo más difícil, que es remontar, pero luego no estuvimos acertados y terminamos regalando el partido. Son tres puntos y esto es muy largo».

«Viene bien llevarse un palo para espabilar y pensar que no todo es de color de rosa. Pocas palabras nos van a consolar, mañana volverá salir del sol e intentaremos mejor para lo que viene. Es una de las derrotas más duras de mi carrera. Nos pica, pero hay que transformar ese dolor y frustración en energía para el día de mañana. El martes tenemos un nuevo partido y hay que volver a ganar», explicó.

Molesto con la imagen del Real Madrid

«En el fútbol no todo son matemáticas. A veces creo que llevarse un palo es algo positivo. El halago te debilita y lo de hoy es un golpe de realidad. El equipo necesita mejorar mucho. El Atlético fue mejor y hay que agachar las orejas», dijo.

«No creo que hayan sido muchísimo mejores. El Atlético ha marcado en ocasiones muy determinadas. En esos puntos clave tenemos que ser más contundentes. Veníamos de ganarlo todo, puedes pensar que puedes ganarlo todo, pero si no estás al 100%…», confesó.

«En el descanso nos pidió una marcha más, pero el Atlético ha creído más. Todo el equipo no ha estado a su nivel, no hay que sacar nombres. Cuando no ganamos, soy el primero que sale como capitán. Si no eres mejor y no estás al 200%, no se gana. Hay que transformar esa frustración, pasarlo mal hoy y tragar bilis, al menos en mi caso. Intentar sumar los seis puntos antes del parón. Confianza absoluta en el míster y hay que levantarse», advirtió.

Carvajal se moja con las polémicas del derbi

«Fue un penalti tonto, un error. Julián Álvarez luego metió buen gol y nos dejamos llevar por las interrupciones constantes de tiempo», dijo Carvajal antes de quejarse por la roja no pitada Sorloth: «Nos explican que no puedes celebrar en la grada por posibles avalanchas y nos ha dicho que no había sensación de peligro y que estaba todo controlado. A ver si nos lo explican así antes de la competición», reclamó.

Sobre la entrada que recibió de Nico González, dejó caer que el contacto fue bastante duro: «No lo he visto repetido. Ha dicho que no ha sido roja, pero tengo la marca de los tacos», dijo antes de explicar el enfado de Mastantuono con los recogepelotas: «Hay que hacer como en la Premier, que se pongan conos alrededor del campo y ahí pongan los balones. Así la solución es más sencilla», finalizó.