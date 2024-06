Muy buenos días arrancamos una jornada que puede ser histórica ya que el Real Madrid y el Borussia Dortmund medirán sus fuerzas en la final de la Champions League. El estadio de Wembley en Londres es el escenario en el que los de Ancelotti pueden lograr la 15ª. Pero cuidado, el Borussia Dortmund llega como tapado a la gran cita en la que podría lograr su segundo máximo entorchado europeo.

Pese a su condición de favorito, en las filas del Real Madrid quieren rebajar la euforia para salir realmente enchufados en la gran final. El camino de los blancos no ha sido fácil, teniendo que dejar atrás rivales como el Manchester City, pero eso no asegura que en un partido a 90 minutos no pueda haber una sorpresa. A partir de las 21 horas, y en vivo en televisión, sólo podrá quedar uno: Real Madrid o Borussia Dortmund.

El camino del Madrid en la Champions hasta Wembley

El Real Madrid se ha vuelto a plantar en una final de Champions y por el camino ha dejado de nuevo a grandes rivales. Sin ser la temporada de las grandes remontadas, como cuando ganó la 14ª, los de Ancelotti sí que se han encontrado con importantes escollos en el camino.

La Fase de Grupos fue un trámite en el que el equipo de Chamartín solventó con victoria todos sus partidos:

Real Madrid 1 – 0 Unión Berlín.

Napoli 2 – 3 Real Madrid.

Braga 1 – 2 Real Madrid.

Real Madrid 3 – 2 Braga.

Real Madrid 4 – 2 Napoli.

Unión Berlín 2 – 3 Real Madrid.

Llegada la fase eliminatoria el primer obstáculo fue el Leipzig. En octavos de final, el Real Madrid arañó una importante victoria en la ida con un gol de Brahim. La vuelta, en el Bernabéu, fue otro cantar. Los alemanes tuvieron a los blancos al borde de la eliminación, ya que arañaron un 1-1.

En cuartos de final se produjo la que para muchos fue la final anticipada. El Manchester City de Pep Guardiola defendía entorchado. En la ida, jugada en el Bernabéu, se produjo un empate a 3, con Camavinga, Rodrygo y Valverde como protagonistas. En la vuelta, el Real Madrid llevó el partido hasta los penaltis, pese a adelantarse con un gol de Rodrygo. En la tanda de penas máximas un excelso Lunin paró dos penaltis convirtiéndose en clave para dar el pase a semifinales.

El Bayern Munich era el rival que le esperaba al Real Madrid en la semifinal. En el Clásico de la Champions, los madridistas sacaron un sufrido empate a 2 en Munich. Todo se decidiría en la vuelta en el Santiago Bernabéu. En la vuelta, el partido tuvo un nombre: Joselu. El espigado delantero del Real Madrid escribió una página para la historia del conjunto de Chamartín. Sus dos goles permitieron al Madrid el pase a la final.

Y hoy es el gran día. Real Madrid y Borussia Dortmund se juegan el título de la Champions League, sólo uno podrá alzar la orejona al cielo de Londres.

Alineación del Real Madrid

Una de las noticias que ha condicionado la final ha sido la baja por enfermedad de Lunin. El guardameta ucraniano ha sido una pieza fundamental esta temporada, tras la lesión de Courtois, siendo clave en muchos partidos de la Champions y de la Liga. La gripe B le ha dejado KO para la final y tendrá que ser Courtois, ya recuperado de su grave lesión de rodilla. Estos son los jugadores que se ha llevado el técnico italiano a Londres:

Porteros: Courtois, Lunin, Kepa y Fran.

Courtois, Lunin, Kepa y Fran. Defensas: Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Lucas, Fran García, Rüdiger, y Mendy.

Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Lucas, Fran García, Rüdiger, y Mendy. Centrocampistas: Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Arda Güler y Mario Martín.

Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Arda Güler y Mario Martín. Delanteros: Vinicius, Rodrygo, Joselu y Brahim.

Esta será la alineación del Real Madrid para disputar la final de la Champions contra el Borussia Dortmund: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Camavinga, Valverde, Kroos, Bellingham; Rodrygo y Vinicius.

Alineación del Borussia Dortmund

Por su parte, el conjunto alemán que entrena Edin Terzic acude a Londres sin novedades destacadas en la plantilla. Estos son los jugadores con los que Terzic cuenta para la final:

Porteros : Kobel, Meyer, Lotka

: Kobel, Meyer, Lotka Defensas : Schlotterbeck, Hummels, Wolf, Maatsen, Süle y Ryerson

: Schlotterbeck, Hummels, Wolf, Maatsen, Süle y Ryerson Centrocampistas : Özcan, Nmecha, Reus, Brandt, Sabitzer, Can y Wätjen

: Özcan, Nmecha, Reus, Brandt, Sabitzer, Can y Wätjen Delanteros: Haller, Sancho, Fülkrug, Moukoko, Malen, Adeyemi y Bynoe-Gittens

La alineación del Borussia Dortmund contra Real Madrid en la final de Champions League la compondrían: Gregor Kobel; Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Ian Maatsen; Marcel Sabitzer, Emre Can; Jadon Sancho, Julian Brandt, Karim Adeyemi; Niclas Füllkrug.