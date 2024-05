La Inteligencia Artificial predice que el Real Madrid ganará la final de Champions

El Real Madrid es el claro favorito en esta final de la Champions League. Su favoritismo respecto a su rival, el Borussia Dortmund, no sólo está en boca de la gente, sino que la Inteligencia Artificial también lo ve claro. Según la IA, el rey de Europa debería alargar su palmarés y ganar la decimoquinta batiendo al conjunto alemán en Wembley y para ello le otorga un 60% de posibilidades, mientras que la victoria de los de Edin Terzic sólo cuenta con un 20%, dejando un 22% para la prórroga.

Aunque en la plantilla madridista están trabajando para evitar llegar a Londres con un exceso de confianza, lo cierto es que todo lo que no sea que el Real Madrid levante la Copa de Europa este sábado sería una sorpresa. El enfrentamiento no está desequilibrado, ya que el Borussia ha demostrado que compite como los mejores, pero sí que los blancos parten con unos jugadores muy superiores a los amarillos.

La diferencia de nivel es evidente, pues el Real Madrid ha sido campeón de Liga en España y el Borussia no ha sido capaz de pasar de la quinta posición en el campeonato doméstico de Alemania. Aun así, con todos los méritos, se consiguieron plantar en una final que está a la vuelta de la esquina y en la que ya no valdrán ni sensaciones previas ni diferencias de plantilla, sólo lo que suceda en los 90 minutos de Wembley, o en los 120 si hay prórroga.

La IA, que se centra en datos históricos, rendimiento actual de los finalistas, análisis de jugadores, tácticas y estrategias, datos contextuales, estadísticas avanzadas, datos económicos y sociales y simulaciones y pronósticos, predice que el Real Madrid será el campeón de esta edición del torneo. Sólo falta comprobar si el Borussia será capaz de llevarle la contraria a esta inteligencia y también a la mayoría del mundo del fútbol.

El Real Madrid no se confía

Aun así, el Real Madrid prefiere no caer en la trampa y afrontar el encuentro como lo que es, una final, sin importar el equipo que tiene enfrente. Durante algunos momentos desde que los de Carlo Ancelotti se clasificaron ante el Bayern de Múnich ha dado la sensación de que el rival no existe, aunque dentro del vestuario del italiano tienen claro que los germanos son tremendamente complicados y que les pondrán las cosas realmente difíciles.

Cuando uno se acerca al vestuario del Real Madrid y pregunta si se sienten favoritos antes de la final, la respuesta es clara: «Aquí todos tenemos el culo apretado». Es decir, en esa plantilla tienen muy claro que deben respetar al máximo al Borussia, un equipo que ha sido capaz de superar todo tipo de adversidades para terminar llegando a la final de la Champions cuando nadie lo esperaba.

«En esa trampa no van a caer los jugadores», añaden desde el seno de la entidad, donde tienen claro que deben hacer un partido casi perfecto para estar levantar ‘la 15’. «Podemos perder, pero no será por eso», aseguran desde Valdebebas los que mejor conocen a un vestuario que tiene muy claro que no debe dejar pasar una oportunidad histórica de levantar otro entorchado continental. Esta vez a un cielo desconocido, como es el de Londres.