Lo que tienes que saber si viajas a Londres: ¿dónde está la Fan Zone?, ¿por dónde se entra a Wembley?

Miles de aficionados del Real Madrid se han levantado este viernes contando las horas para viajar a Londres. Desde el jueves el goteo de seguidores blancos en la capital inglesa es notable, aunque será en la madrugada del sábado cuando se produzca el gran desembarco. Bueno, o, mejor dicho, aterrizaje. Se esperan a más de 20.000 hinchas del conjunto blanco y todos deben saber qué hacer cuando lleguen a la capital inglesa. Y para ello, OKDIARIO les deja la mejor guía de viaje.

Lo primero que tienen que tener claro es que se deben abrigar. Sí, es cierto que estamos siendo pesados con este asunto, pero el verano que se vive ya en Madrid no ha llegado a Londres, donde el cielo está nublado, llueve de manera intermitente y hace frío. A la hora del partido se esperan unos 10 grados de temperatura en Wembley.

Lo segundo, y seguimos con la información de servicio, es que a nadie se le debe olvidar el pasaporte. Sin él no se entra en Reino Unido. También, a nadie se le debe olvidar el adaptador de corriente, es necesario en este país y no, no es necesario cambiar dinero. En todos los sitios se puede pagar con tarjeta. Por eso que nadie sufra. De hecho, en el estadio todo el mundo debe pagar de esta manera.

Y ahora vamos a lo que más interesa al madridismo. ¿Dónde está la Fan Zone? Al contrario de lo que pasó en París en 2022, en esta ocasión el punto de encuentro madridista estará en Victoria Embankment, en el centro de Londres. A partir del sábado a las 11:00 horas los madridistas podrán vivir las horas previas a la final desde este lugar, donde habrá pantallas gigantes, un gran escenario, desfilarán, leyendas del club y se respirará mucho madridismo.

Importante también es saber para aquellos madridistas que hayan viajado sin entrada que podrán ver la final desde la Fan Zone. La final de la Champions se proyectará en directo en las pantallas gigantes del Punto de Encuentro para Aficionados del Real Madrid en Victoria Embankment. El acceso al evento es gratuito y la proyección comenzará con la previa del partido a partir de las 19:30, y habrá puestos de comida y bebida disponibles.

Hay que ir pronto a Wembley

Si en Madrid todo está a 10 minutos, en Londres hay que hacerse a la idea que para moverse uno necesita una hora. Las puertas del estadio se abren a las 16:00 hora local, cuatro horas antes de la final, que recordamos que en Londres se disputa a las 20:00 horas y no 21:00 hora, como en el territorio español peninsular. Por ello, los madridistas deben ir pronto.

Además, el que llegue pronto tendrá premio, ya que la UEFA hará un descuento en cerveza de un 33%, así como de grandes ofertas en una amplia gama de comida caliente, entre las 16:00 horas y las 17:00 horas.

El viaje Wembley desde el punto de encuentro para aficionados del Real Madrid durará al menos una hora y se podrá hacer de la siguiente manera:

Punto de Encuentro para Aficionados ➡️ Waterloo station — 🚶 15 min.

Waterloo station ➡️ Wembley Park station — 🚇 30 min en la Jubilee Line.

Wembley Park station ️ ➡️ Wembley Stadium — 🚶 10 min (que tardará más en las horas punta).

Una vez en el estadio, los aficionados del Real Madrid entrarán por la zona amarilla y la zona roja, ambas perfectamente señalizadas.

Las reglas de Wembley

No se permitirá la entrada al estadio con bolsas de tamaño superior a un A4.

Puedes llevar una batería portátil pequeña, no más grande que tu teléfono.

Asegúrate de llevar contigo un documento de identidad válido (el mismo que usaste al comprar tus entradas y/o que usaste en la aplicación de Entradas para Móvil de la UEFA). Se te podría pedir en caso de un problema con las entradas.

No está permitido fumar dentro del estadio, incluido el uso de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco sin combustión.

No está permitido introducir botellas de agua en el estadio. Habrá agua gratuita en vasos en las estaciones de agua rellenables dentro del estadio.

Después del partido

Tras el encuentro, los aficionados del Real Madrid que regresen a casa con vuelos charter, tendrán que regresar a los autobuses que en la mañana del partido les dejaron en uno de los dos parkings cercanos a Wembley. Uno se llamará parking amarillo y el otro Pickfords.