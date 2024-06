El DJ de la final de Champions desvela a OKDIARIO la canción que pondrá si el Madrid gana la 15

OKDIARIO ha hablado con el DJ de la final de la Champions League entre el Borussia Dortmund y el Real Madrid a unas horas de que arranque el partido más importante de la temporada en Wembley. Su nombre es Tony Perry y este sábado tendrá el importante papel de amenizar la espera en los momentos previos a que ruede el balón en el estadio de Londres. Preguntado por este periódico por cuál será la canción que pinchará si los blancos ganan su decimoquinta Copa de Europa, el músico desveló que será el himno de la Décima.

«Un honor estar aquí», comenzaba diciendo el DJ de la final, que tendrá el privilegio de poner ambientar la antesala de una cita histórica. Más tarde será el mítico cantante Lenny Kravitz quien dé el tradicional concierto antes de cada encuentro de este tipo.

«Tenemos la música que nos ha enviado cada club. ‘Hala Madrid y nada más’, es la gran canción que vamos a poner para el Madrid. Vamos a tocar mucho latino de Madrid, muchas cosas europeas para nuestros amigos alemanes también. Pero vamos a ver, va a ser un partido increíble», explicó.

Pero el DJ no se moja con su favorito al ser cuestionado por ello: «Hoy voy a ser neutral. No puedo decirlo. Sólo quiero que ambas aficiones tengan la mejor experiencia. Son dos clubes enormes y tenemos el honor de tener el estadio más famoso del mundo. No lo sé. Van a jugar con mucha energía. Lo mejor de todo es que el programa previo al partido de hoy es increíble, así que disfrutadlo también».

Quién es el DJ de la final

Tony Perry ya pinchó ante 90.000 personas en Wembley durante un partido de NFL, organizó una gala de Nochevieja repleta de estrellas en el Burj Khalifa de Dubai y un festival en la cima de los Alpes franceses. Además, es el encargado de seleccionar sonidos para empresas como Google o TikTok.

Recientemente, el DJ de la final ha aprovechado sus méritos para convertirse en presentador y es convocado regularmente por la Premier League y los hoteles más famosos de Londres para aportar ideas creativas y ayudar a crear la atmósfera perfecta para ocasiones especiales. Es el artista habitual en Wembley, donde se confía plenamente en él para actuar en los escenarios más importantes del planeta.