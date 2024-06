Las botas especiales con las que jugará Kroos en su último partido con el Real Madrid

Toni Kroos cerrará este sábado su etapa como jugador del Real Madrid. Después de 10 temporadas de blanco, el centrocampista alemán disputará en Wembley su último encuentro y lo hará con una edición especial de las botas que le han acompañado durante toda esta década en la capital española. Si el ex del Bayern ha sido conocido por no haber cambiado de botas ni una sola vez durante este tiempo, el ‘8’ sí lo hará en su despedida.

Y lo hará con unas botas blancas con el dorado como color principal. El blanco no cambia, pero el dorado obtiene un gran protagonismo sustituyendo al color azul que siempre le ha acompañado en su etapa con el Real Madrid. Además, en dichas botas aparecen los nombres de sus tres hijos (Amy, Fin y Leon), su mujer (Jessica) y sus dos perros.

Como no iba a ser de otra forma, la fecha de la final -1 de junio de 2024- y el lugar de la final (Wembley, Londres). Además, en la suela de una de sus botas aparecen escritos a rotulador los nombres de sus tres hijos, quién sabe si han sido ellos o el propio jugador. Cuestión de manías. Sus dos perros, Lennox y Julius también aparecen en las ‘armas’ del alemán. Pero los detalles no quedan ahí. El logo de la Champions League también aparecen en las botas de Kroos, así como la bandera de Alemania.

Toni Kroos disputará su último partido como futbolista del Real Madrid. Y lo hará en la final de la Champions League ante el Borussia Dortmund, donde podrá conseguir su sexto trofeo en esta competición y convirtiéndose en historia del conjunto blanco. De levantar el trofeo, el alemán se convertirá con Carvajal, Modric y Nacho en el futbolista con mayor número de Copas de Europa de la historia del club. Eso sí, igualando a Paco Gento.

La despedida de Kroos

Toni Kroos ya se despidió con todos lo honores el pasado sábado en el Santiago Bernabéu tras el último partido de Liga ante el Betis. El alemán tuvo una despedida por todo lo alto, de leyenda. Como se lo merecía tras una década repleta de éxitos y títulos. La forma en la que ocurrió, con una afición entregada, pero también con unos compañeros conscientes del momento histórico que estaban viviendo, regaló una escena emocionante y con más de uno sumido entre sus lágrimas.

Se vio una versión única de Kroos en su despedida. Llorando como nunca lo había hecho, el alemán no pudo contener las lágrimas cuando fue sustituido en el minuto 89 de partido y tenía a sus tres hijos y su mujer en el inicio del túnel de vestuarios para despedirse de su gran ídolo. «No es fácil, pero solamente puedo decir gracias a todo el madridismo, al club, a mis compañeros y al estadio porque siempre me he sentido en estos diez años como en casa. No podía pedir más. Han sido diez años inolvidables», dijo Toni Kroos después el homenaje.