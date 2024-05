Lunin ya ha superado la Gripe B aunque no viajará con el equipo a Londres por precaución

Lunin ya ha superado la Gripe B que ha padecido durante los últimos días, pero no viajará junto al equipo este jueves a Londres por precaución. En el entrenamiento de este miércoles por la mañana ya se quedó aparte del grupo por la misma razón. Toda la expedición pondrá rumbo a Londres sin el ucraniano. No se quiere correr ningún riesgo

La Gripe B es una gripe común. La misma que cualquiera de nosotros podemos sufrir en cualquier momento. No es nada grave, de hecho es una enfermedad leve, pero es contagiosa. Dicha enfermedad impidió a Lunin estar el lunes en el Open Media Day de la UEFA en Valdebebas y entrenar junto a sus compañeros el mismo lunes y el martes. Este miércoles, ya recuperado, lo hizo en solitario para guardar la cuarentena y no contagiar al resto del equipo.

Si nada cambia, Lunin no viajará con el equipo a Londres este jueves para disputar la final de la Champions League en Wembley contra el Borussia Dortmund en apenas tres días. Parece quizás exagerado, pero en la entidad blanca no se quiere correr ni el más mínimo riesgo ante este partido tan importante.

El portero ucraniano del Real Madrid viajará a Londres el viernes o el mismo sábado, dependiendo de su evolución. Lunin viajará a la capital de Inglaterra cuando ya no haya ningún riesgo de contagio. De hecho, el guardameta madridista ya se encuentra perfectamente, pero su virus sigue siendo contagioso. La precaución, por lo tanto, es máxima en el Real Madrid.

Lunin guarda la cuarentena

Andriy Lunin no entrenó con el grupo en la mañana de este miércoles a solamente tres días para la disputa de la final de la Champions League. El portero ucraniano del Real Madrid ya ha superado la fiebre que le ha dejado varios días fuera de la dinámica del equipo, pero se ha ejercitado en solitario, ya que todavía existe un pequeño riesgo de contagio al resto del grupo.

El Real Madrid llevó a cabo un nuevo entrenamiento para seguir preparando la final de la Champions League, en la que se enfrentará al Borussia Dortmund en el estadio de Wembley. Allí, los madridistas buscarán conquistar una nueva Copa de Europa, que sería la decimoquinta en la historia del club. De cara al encuentro, el guardameta se ha ejercitado, aunque apartado del resto del equipo para evitar que cualquiera de sus compañeros pueda caer en vísperas de la final.

Por lo tanto, si existía alguna duda respecto a qué portero colocaría Carlo Ancelotti como titular en la final de la Champions League contra el Borussia Dortmund, ya están todas disipadas de golpe. Tal y como informó OKDIARIO, el plan del italiano para Wembley era que Courtois fuese su portero titular. Y así será. El belga defenderá la portería blanca en busca de su segunda Champions con la camiseta del Real Madrid.

«Primero tiene que apostar Ancelotti por mí. Si me toca jugar, la realidad es que me siento muy bien y estoy a tope. Ya lo dije después de la final de París, si no tengo que hacer ninguna parada y ganamos también lo firmaría. Yo intento estar cuando el equipo me necesita. Creo que he podido demostrar en los partidos que he jugado que si me toca disputar la final estaré al 200%», afirmó Thibaut Courtois en la entrevista exclusiva concedida a OKDIARIO.