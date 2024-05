Lunin mejora de la fiebre y no se entrenará hasta el miércoles

Lunin, por segundo día consecutivo, no se entrenó junto a sus compañeros sobre el césped de Valdebebas por fiebre. El portero ucraniano no estuvo presente el pasado lunes en el Open Media day del Real Madrid por el mismo motivo y este martes se ha vuelto a ausentar del entrenamiento de los blancos a solamente cuatro días de la final de la Champions.

El portero ucraniano ya se encuentra bastante mejor de su fiebre a pesar de ausentarse nuevamente en el entrenamiento de este martes y en la jornada del miércoles se reincorporará al trabajo con el equipo. Con Pintus al frente, la plantilla madridista se ha desfondado este martes sobre el césped de Valdebebas.

Con esta situación, ya no quedan dudas de que Thibaut Courtois será el portero titular del Real Madrid en la final de la Champions. OKDIARIO ya adelantó el plan de Carlo Ancelotti para Wembley, y no era otro que Courtois jugase titular contra el Betis y también ante el Dortmund en Londres. Por lo tanto, este episodio de fiebre de Lunin no cambia los planes del técnico italiano. Eso sí, ya no hay dudas en este debate de cara al exterior.

El Real Madrid completó el segundo entrenamiento de la semana en la Ciudad Real Madrid y continúa preparando la final de la Champions League, en la que se enfrentará al Borussia Dortmund en el estadio de Wembley el próximo sábado 1 de junio a partir de las 21:00 horas.

La sesión comenzó con los jugadores ejercitándose en el gimnasio por espacio de 45 minutos. Posteriormente, ya sobre el césped, la plantilla madridista realizó rondos y ejercicios de circulación de balón y presión. A continuación, llevaron a cabo trabajo táctico y jugadas de estrategia para finalizar con exigentes partidos en campos de dimensiones reducidas. Alaba y Tchouameni continúan con sus respectivos trabajos de recuperación, mientras que Lunin, con fiebre, y Kepa, con permiso del entrenador, no se ejercitaron.

De esta manera, Lunin se ha ausentado del entrenamiento del Real Madrid por segunda jornada consecutiva. No estuvo presente tampoco el pasado lunes en el Open Media Day de la UEFA donde todos sus compañeros atendieron a los medios de comunicación en la semana de la gran final de la Champions. Todo apuntaba a que Courtois sería titular en la final de Wembley y ahora ya no hay dudas.

Courtois habla en exclusiva para OKDIARIO

«Primero tiene que apostar Ancelotti por mí. Si me toca jugar, la realidad es que me siento muy bien y estoy a tope. Ya lo dije después de la final de París, si no tengo que hacer ninguna parada y ganamos también lo firmaría. Yo intento estar cuando el equipo me necesita. Creo que he podido demostrar en los partidos que he jugado que si me toca disputar la final estaré al 200%», afirmó Thibaut Courtois en la entrevista exclusiva concedida a OKDIARIO.

«Lo he demostrado en estos partidos que he jugado. Ante el Alavés y frente al Betis pude demostrar que no he perdido mi agilidad o capacidad física, incluso que he podido mejorar para generar más fuerza, más potencia y estoy muy bien. Yo creo que eso al final se nota. Me siento muy bien, por lo que no hay duda. La realidad es que hace dos meses no me lo podía imaginar. Ahora estoy a tope y a disposición de Ancelotti. Si juego o no la final, es una pregunta para el entrenador, pero claro que quieres jugar ese partido», señaló el portero del Real Madrid ante este periódico.