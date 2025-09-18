Apelación mantiene la sanción a Huijsen pese a que el CTA reconoció que se equivocó con su expulsión

El Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol ratificó la decisión de Disciplina manteniendo la sanción de un partido al jugador del Real Madrid Dean Huijsen. El defensa fue expulsado de forma injusta contra la Real Sociedad y el propio Comité Técnico de Árbitros (CTA) reconoció su error en el análisis de las jugadas polémicas semanales. El organismo, sin embargo, ha decidido mantener el dictamen dado por Disciplina, pese a las reclamaciones presentadas por el Real Madrid.

Hay que recordar que Dean Huijsen fue expulsado por Jesús Gil Manzano en una acción con Oyarzabal donde el árbitro interpretó que era el último hombre de la defensa del Real Madrid cuando en realidad estaba Militao en paralelo. Ese error del colegiado extremeño fue reconocido por el propio Comité Técnico de Árbitros, pero Apelación no ha querido quitarle el correspondiente partido de sanción.

«Debe resaltarse, además, que el vídeo difundido por el Comité Técnico de Árbitros no condiciona ni vincula en modo alguno el juicio de este Comité, cuya función se limita a determinar si concurre o no un error material manifiesto en el acta arbitral. Ahora bien, ello no impide que dicho material sea valorado como parte de la prueba disponible. Y en este punto resulta significativo que el propio Comité Técnico de Árbitros sitúe la acción en el plano de la apreciación técnica y destaque expresamente que la jugada admite más de una interpretación y, en consecuencia, que la apreciación del árbitro no constituye un error claro, obvio y manifiesto. Este pronunciamiento, aun sin ser determinante para la decisión de este Comité, constituye un elemento adicional que refuerza la conclusión de que no concurre error material manifiesto», dijo Apelación en su escrito.

Finalmente, el Comité dependiente de la Federación Española de Fútbol sentó un precedente para el futuro con el caso Huijsen. «En el caso que nos ocupa, a la vista de la documentación y de la prueba videográfica que obra en el expediente, este Comité considera que no puede calificarse de imposible o de error flagrante la interpretación que hace el árbitro al señalar en el acta que el jugador sancionado derribó a un contrario impidiendo con ello una ocasión manifiesta de gol», zanjaron.

El Real Madrid recurrirá al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) esta decisión sin precedentes, aunque visto lo visto ya nadie puede creer en los organismos. El error es flagrante y el daño al equipo madridista también, pero ya parece imposible que se subsane.