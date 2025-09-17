Huijsen es sancionado con un partido a pesar de que el CTA reconoció el error de Gil Manzano

Dean Haujsen ha sido sancionado con un partido por su expulsión en San Sebastián. Así lo ha hecho saber el Juez Único de Competición a la hora de dar a conocer las sanciones de la última jornada. Ahora, la entidad madridista, que ya recurrió esta acción, acudirá al Comité de Apelación en busca de que se haga justicia y la acción del central quede sin sanción.

Dean Huijsen no debió ser expulsado ante la Real Sociedad, tal y como aseguró el Comité Técnico de Árbitros (CTA), que no es un órgano sancionador, reconociendo el error de Gil Manzano a la hora de mostrarle la roja. Después de explicar todas las situaciones posibles, señalaron que «no se dan los condicionantes necesarios para DOGSO», que es como se denomina a las ocasiones manifiestas de gol que son interrumpidas por un último defensor. Por tanto, reconocen que la de Huijsen no es una jugada en la que deba ser expulsado: «Entendemos que la sanción más ajustada hubiera sido tarjeta amarilla».

El Real Madrid recurrió la decisión arbitral al Comité de Competición, confiando en que les dieran la razón, aunque no ha sido así. Ahora, la entidad madridista acudirá al Comité de Apelación con el deseo de que, de una vez por todas, se imparta justicia.

El enfado del Real Madrid

La acción era clamorosa y en el club no se explicaban como desde el VAR no habían considerado que tenía que ser revisada por Gil Manzano en el monitor. Algo para lo que también han tenido explicación en el CTA, puesto que aunque hablan de error, consideran la acción como «gris», lo que exime de culpa alguna a Figueroa Vázquez, que estaba en el VAR. Pese a ello, la explicación para quitarle culpas al colegiado que estaba en el videoarbitraje no se sostiene.