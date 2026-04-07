Albert Riera desnuda el punto débil del Bayern: «Al espacio…»

El Bayern ya ha llegado al Santiago Bernabéu. Después de eliminar al Atalanta con un contundente 10-2 de resultado global, el conjunto de Vincent Kompany se postula como la próxima bestia negra que el Real Madrid deberá doblegar si quiere seguir su paso por la Champions. Siendo el título más factible de ganar esta temporada, el conjunto blanco se agarra a un clavo ardiendo. Un equipo que da miedo en Alemania y Europa, pero como todo gigante, a menudo tiene una debilidad.

Desde el país germano llegan consejos al Real Madrid. Lo ha hecho Albert Riera, entrenador del Eintracht. A pesar de que tan solo lleva en la Bundesliga dos meses y ocho partidos, ya se ha podido enfrentar al Bayern. Perdió el partido en el Allianz Arena 3-2 y quiso echar una ayuda a Arbeloa descubriéndole las debilidades que podría atacar.

«Yo pondría a Vinicius y Mbappé. Los buenos tienen que jugar. Y después hay otra cosa hay que analizar al rival cada partido. Al Bayern lo único que no le gusta o donde le puedes hacer daño es que le corras al espacio. Entonces tú necesitas tanto de Vinicius como de Mbappé, porque son los jugadores que te corren detrás y que te pican y que hacen daño», confesó en Cope.

Sobre dicho esquema, Arbeloa ya habló de ello en rueda de prensa previa al partido del Real Madrid: «Está claro que Kylian tiene cosas distintas que Brahim y estoy encantado de tener a Mbappé que ha venido para partidos como el de mañana y que va a tirar del equipo. Es una suerte contar con todos estos grandes jugadores», reconoció.

Hasta Vinicius admitió que su fútbol mejora si el francés está en el campo: «La gente dice muchas cosas, Kylian siempre ha marcado goles y nos ha ayudado. Tenemos que estar conectados mañana; tengo una conexión increíble con él dentro y fuera del campo», explicó.