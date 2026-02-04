La confesión más íntima de la novia de Vinicius: «Fui al ginecólogo y por una pomada…»

Virginia Fonseca, novia de Vinicius, revoluciona las redes sociales con una confesión íntima que ha sorprendido a muchos. La vida de un deportista de élite es muy estricta y hay que cuidar todos los detalles, pero la influencer nunca pensaría que llegaría hasta tan lejos ese control. Ha sido la propia Virginia la que ha contado algunos de esos detalles más íntimos en una entrevista al portal brasileñao Leodías en la que asegura que todas las decisiones que toma tienen una supervisión previa para que siempre sea la mejor de las elecciones: «Tienes que tener horario para todo, tienes que seguirlo todo al pie de la letra».

Un control tan exhaustivo que le ha llevado a vivir cosas que en una relación de pareja normal jamás se hubiera imaginado, incluso afectando a su vida más íntima. Ella misma cuenta una anécdota cuando utilizó un producto que le recetó su ginecólogo y que el simple contacto podría haber causado grave problema al jugador del Real Madrid: «En el momento en que me dijeron eso, empecé a temblar. Dije: ‘¡Dios mío! ¿Será que usé algo que no podía? Lo juro, empecé a temblar».

«Me dijo: incluso, Virginia, todo lo que vayas a ponerte tienes que decírmelo antes. Por ejemplo, si fui al ginecólogo y tengo que usar alguna pomada, tengo que pasar por su fisioterapeuta, porque tal vez pueda dar positivo en el dopaje», añade la influencer sobre el cuidado que debe tener con cualquier cosa en su día a día desde que es novia de Vinicius.

El caso de Yeray

Sin ser lo mismo, recientemente tenemos el caso de dopaje de Yeray Álvarez, futbolista del Athletic Club, que salió a la luz en junio de 2022, cuando el propio jugador comunicó que había dado positivo en un control antidopaje realizado por la UEFA. Yeray explicó desde el primer momento que el resultado se debía a la ingesta involuntaria de una sustancia prohibida contenida en un medicamento para la alopecia, tratamiento que estaba siguiendo tras superar un cáncer testicular. Tanto el club como el jugador mostraron una actitud de total transparencia desde el inicio.

El Athletic Club respaldó públicamente a Yeray, subrayando su buena fe y destacando su historial personal y profesional, marcado por el esfuerzo, la superación y el compromiso. El defensa siempre negó cualquier intención de mejorar su rendimiento deportivo de manera ilegal y defendió que se trató de un error médico y administrativo, al no comprobar que el medicamento incluía una sustancia incluida en la lista de la Agencia Mundial Antidopaje.

El caso generó un amplio debate en el mundo del fútbol sobre la responsabilidad de los deportistas en el control de los tratamientos médicos, incluso cuando estos responden a problemas de salud. Finalmente, Yeray fue sancionado, aunque el contexto atenuante fue ampliamente reconocido por la opinión pública, que en su mayoría mostró comprensión y apoyo hacia el jugador, valorando su honestidad y su trayectoria personal dentro y fuera del terreno de juego. Precisamente, ahora está volviendo al trabajo con su equipo.