La Real Sociedad deja en evidencia al Real Madrid tras la humillación en el Clásico

El Barcelona venía de dar un golpe encima de la mesa tras arrasar en el Camp Nou al Real Madrid y humillarle con un 7-0. Sin embargo, la Real Sociedad ha tardado muy poco en evidenciar al conjunto blanco. Tras el parón internacional, el conjunto culé ha caído en Zubieta, pese a comenzar ganando con un gol de Patri Guijarro en el minuto 1. Apuntaba a nueva goleada, pero la respuesta de las txuri-urdin fue contundente, dándole la vuelta al partido y dejando claro que a este Barça sí que se le puede ganar.

El conjunto donostiarra se ha consolidado como uno de los mejores equipos de la Liga F, pero ni mucho menos es superior a un Real Madrid que finalizó la pasada temporada subcampeón de Liga, seis puntos por encima de la Real Sociedad y que esta temporada ya ganó en Zubieta, gracias a su pegada, por 3-5. Las madridistas se codean en Europa con los mejores clubes en la Champions League, mientras que las vascas quedaron eliminadas en la previa y disputarán este curso la segunda competición, la Europa Cup.

Pero si hay algo que han demostrado las realistas, pese a no llegar al nivel de los grandes, es su capacidad para competir. Algo que el Real Madrid ha dejado de hacer contra el Barcelona en los últimos cinco partidos. El pasado curso, las donostiarras ya ganaron también en Zubieta y perdieron por 2-1 en el Johan Cruyff en la segunda vuelta, algo inimaginable para el conjunto blanco.

El balance en ese tiempo para las de Pau Quesada es dramático. Desde noviembre de 2025, fecha en la que la Real Sociedad ganó al Barcelona por primera vez, y este domingo, cuando le han ganado por segunda vez en menos de un año, el Real Madrid ha jugado siete clásicos, perdiendo los siete y, lo que es peor, dejando una imagen paupérrima, de saberse superadas en todo momento y directamente no competir. Sólo lo hicieron en la final de la Supercopa, donde cayeron 2-0.

En total, en esos siete partidos, el Real Madrid ha encajado siete goles en una ocasión, seis en otras dos, cuatro en otras dos y tres y dos goles en los dos encuentros restantes. El balance es de siete derrotas, con dos goles a favor y 32 en contra. Sin lugar a dudas, las más dolorosas han sido las últimas, en Champions y Liga, encajando esta temporada un 7-0 pese a hacer una importante inversión que reduce la brecha entre ambos conjuntos en lo deportivo, pero no en lo anímico.