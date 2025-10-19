El Real Madrid mantiene el ‘modo Champions’ con una goleada al Levante

El Real Madrid mantiene la inercia de la Champions con una nueva goleada en Liga, esta vez al colista Levante. En una demostración del buen fondo de armario con el que cuentan, las blancas sacaron toda su artillería en la segunda mitad para certificar un nuevo triunfo que las mantiene en segunda posición, aunque alejadas del Barcelona. Comendador abrió la lata en la primera parte, mientras que Holmgaard, Redondo y Gálvez arrasaron en poco más de cinco minutos la meta granota para sentenciar el encuentro.

Las blancas llegaban después de asentarse en la parte alta de la clasificación de la Champions League tras un valioso triunfo en París ante el PSG. Una vez que han logrado encadenar victorias en Liga, les tocaba medirse a un Levante que llegaba colista a Valdebebas, tras sumar sólo un empate en los siete partidos disputados hasta la fecha.

Quesada tiró de rotaciones masivas. Algunas de ellas obligadas, como la presencia de Misa en portería, tras la grave lesión de Merle Frohms, que se rompió el cruzado posterior contra el PSG y no volverá hasta, mínimo, febrero. Linda y Feller también sufrieron lesiones en Champions, aunque sí que estaban en el banquillo. Sólo repetía en el once Alba Redondo, que marcó uno de los dos goles de las blancas en el choque ante las galas.

Además de la albaceteña, el ataque estaba comandado por Pau Comendador como enganche y con Athenea y Keukelaar en los costados. Se estrenaba la neerlandesa como titular con las madridistas, al igual que Misa bajo palos este curso, portando además el brazalete. Gálvez y Bella eran la pareja de centrales, con Noe Bejarano y Holmgaard en los laterales, completando el equipo Dabritz y Bennison en el doble pivote.

Dominó el Real Madrid desde el comienzo, ante un Levante que fue incapaz de poner en aprietos a Misa. Y no tardaron en adelantarse las blancas. Llegado el cuarto de hora de juego, la puso Holmgaard desde la izquierda al segundo palo, donde Keukelaar cabeceaba al corazón del área de castigo. Allí aparecía Comendador para cabecear al larguero y, en el rechace, meter el pie para mandarla al fondo de la red.

Se adelantaban las madridistas, que continuaban embotellando a las granotas en su área. Amasaban el balón las de Quesada, teniendo en Redondo dos oportunidades claras para hacer el segundo. También quiso el suyo Athenea, que tras haberse quedado fuera de la convocatoria de España, buscaba reivindicarse en este choque en el que era de la partida. Sin embargo, una jugada en la que comenzó a sortear rivales en el área, acabó en nada, después de que entre la nube de piernas que salían a por el balón, acabaran robándoselo.

Ya en la segunda parte, seguían las blancas acosando el área valenciana y, en cinco minutos de pura efectividad, consiguieron no sólo sentenciar, sino también golear. Un disparo de Holmgaard lo desvió a gol una defensora del Levante, mientras que Redondo marcó casi a placer tras un centro perfecto de Weir. La escocesa había entrado instantes antes por Comendador, cuya rodilla dio un buen susto que habrá que ver en qué queda. Gálvez, a la salida de un córner, ponía el cuarto de la tarde.

Lo intentaron también la propia Weir, con un disparo de falta que estrelló en el palo corto, y Dabritz. La alemana empaló un balón en la frontal y obligó a Coronado a hacer una gran estirada para mandar el balón a córner y evitar el gol. Con el 4-0, el conjunto levantinista se acercó por primera vez en el partido a la portería de Misa, que hizo dos apariciones meritorias para evitar sendos goles del Levante.