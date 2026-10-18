El Barcelona se la pega ante la Real Sociedad y el Real Madrid está a tan sólo dos puntos en la clasificación

Se aprieta la clasificación de la liga femenina. El Barcelona ha perdido por sorpresa ante la Real Sociedad (2-1) y el Real Madrid se pone a tan sólo dos puntos de las culés a pesar de la tremenda goleada en el Camp Nou. Hay liga y la hay porque el Barça ha tropezado por segundo año consecutivo ante el equipo donostiarra.

Si la temporada pasada el Barcelona cosechó su primera derrota en cinco años en la liga femenina en San Sebastián, este año ha vuelto a repetir derrota en el mismo escenario. La Real Sociedad, que estaba en descenso, ha ganado por 2-1 al Barcelona con goles de Cecilia Marcos y Ainhoa Marín.

Es un sorpresón que aprieta la clasificación de la liga femenina pese a la goleada que le endosó en la última jornada el Barcelona al Real Madrid en el Camp Nou hace ya dos semanas, porque hubo parón de selecciones. Aquella derrota la mitiga ahora el Real Madrid, porque vuelve a estar a dos puntos en la clasificación del Barcelona. El equipo blanco ganó este sábado al Espanyol y el Barcelona ha perdido contra la Real Sociedad en la séptima jornada de Liga.

Esto coloca la clasificación con 18 puntos para el Barcelona (de 21 posibles), por los 16 del Real Madrid. Con 14 llega ya después el Athletic Club. Si bien parece muy difícil que el equipo blanco aguante el ritmo del Barça a lo largo de la temporada, la realidad es que, tras siete jornadas disputadas, y ya habiéndose jugado el Clásico del Camp Nou, el Real Madrid está a tan sólo dos puntos del liderato.

Esto, en la práctica, es que el equipo blanco depende de sí mismo para ganar la liga femenina, aunque evidentemente queda muchísimo. Si gana todos los partidos que quedan, algo que parece difícil, entre ellos el del Barcelona que se jugará en el Di Stéfano, el Real Madrid sería campeón.