Marcelo vibra con su hijo Enzo en el Real Madrid: apoyo desde la banda, indicaciones y alegría por su gol

Marcelo no se perdió el partido de su hijo Enzo con el Juvenil A del Real Madrid en el barrio de Hortaleza, en Madrid, y vibró con el gran gol que marcó de cabeza en el primer tiempo. La leyenda blanca es el mayor admirador de su hijo y vibró desde la banda, apoyando a Enzo, dándole incluso indicaciones, grabando sus jugadas y celebrando con una gran sonrisa el golazo que metió.

Locura desatada en el campo del Sporting Hortaleza en la tarde de este sábado con la llegada del Juvenil A del Real Madrid de Álvaro López. Un partido, sin duda, especial para los locales en esta División de Honor de juveniles.

Marcelo fue el que desató la locura entre los más jóvenes con su presencia en el campo para ver en directo a su hijo Enzo, titular con el Juvenil A del Real Madrid. OKDIARIO captó en directo la pasión con la que el ex jugador blanco vive los partidos de su hijo.

Marcelo vibró desde la banda con el partido de Enzo y celebró con una gran sonrisa el golazo que marcó de cabeza, que valió para hacer el 0-1 a favor del Real Madrid. Grabó todas las jugadas de su hijo, le dio indicaciones y en el descanso deleitó a los presentes con varios centros al área mientras los remataba su otro hijo.