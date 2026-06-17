Marcelo funda un equipo desde cero en España: el Doze Madrid Club de Fútbol

Marcelo ha decidido dar un paso más en su carrera profesional tras dejar el fútbol en activo y ha creado un equipo desde cero en territorio español. Se llama Doze Madrid Club de Fútbol y es uno de los grandes proyectos que tenía en mente el ex jugador del Real Madrid desde hace años.

«Hoy es un día muy especial para mí porque puedo compartir algo en lo que llevamos tiempo trabajando y soñando. Hoy nace DOZE MADRID CLUB DE FÚTBOL. Después de tantos años viviendo el fútbol desde dentro, tenía muchas ganas de crear un proyecto que empezara desde cero, con ilusión, con valores y con gente que ama este deporte tanto como yo. Esto es solo el comienzo. Ya estamos aquí», anunció Marcelo a través de sus redes sociales.

Marcelo, como fundador, tendrá dos compañeros muy cercanos en esta aventura. Caio Alves será CEO del grupo y Alexandre Cunha será director de operaciones.

«Somos una empresa que cree en la combinación de técnica y genialidad en todos nuestros frentes de negocio. Para ello trabajamos con ideas fuera de la curva a través de un equipo multidisciplinar dedicado a conseguir un alto rendimiento dentro y fuera de los campos», explica el nuevo club de Marcelo a través de su nueva web oficial.

«Marcelo Vieira Da Silva funda el Doze Madrid Club de Fútbol. Una escuela de fútbol base creada por el ex futbolista brasileño con sede en Rivas Vaciamadrid. Basada en su propia metodología, ofrece entrenamiento en tres disciplinas: fútbol, fútbol sala y fútbol playa. Las jornadas de captación y las pruebas de acceso, ya abiertas, se realizan íntegramente en el Centro Deportivo Rivas Supera La Luna», añaden desde Doze Madrid CF.