El Castilla vuelve a perder por la mínima y cae al descenso

El Real Madrid Castilla volvió a caer por la mínima, este domingo ante Osasuna Promesas. Un duelo de filiales que se saldó con victoria para los rojillos con el solitario gol de Ander Yoldi en el minuto 22 que consumó la tercera derrota consecutiva de los de Álvaro Arbeloa en el grupo 1 de Primera Federación. Las tres han sido por 1-0 o 0-1 y vienen semanas duras para el segundo equipo blanco por las bajas de sus internacionales rumbo al Mundial sub-20. Cuatro de cinco titulares irán con España a la cita.

Con el tropiezo, el Castilla es decimosexto y eso quiere decir que ocupa el primero de los cinco puestos de descenso. Una situación que no se esperaba tras un buen inicio, pero con 34 jornadas aún por delante para enmendarlo. El filial, pese a dominar durante todo el partido, no pudo sumar frente a Osasuna Promesas en las instalaciones deportivas de Tajonar.

Los de Arbeloa se estrellaron con el férreo sistema defensivo de los locales, que sorprendieron en un rápido contragolpe para marcar el gol de la victoria mediada la primera mitad. El Castilla se hizo desde el inicio con el control del esférico y a los 20 minutos pudo adelantarse tras una jugada colectiva que terminó en un zurdazo de Thiago Pitarch dentro del área, que se marchó elevado.

La siguiente ocasión llegaría dos minutos después. Palacios recibió dentro del área y su disparo a la media vuelta fue a parar a las manos de Stamatakis. Precisamente ahí inició el portero local la jugada que acabaría en el 1-0. Sacó en largo, centró Pedroarena y Yoldi llevó el balón a la red. Respondió el filial en el 33′ a través de una gran maniobra individual de Pol Fortuny para ceder el esférico a Palacios, que no encontró la portería en su disparo.

El Castilla domina y pierde

Con el 1-0 se llegó al descanso y tras el paso por los vestuarios Fran González dio una lección de reflejos ante el disparo de Dani García en el área pequeña. A partir de ahí, solo existió el Castilla, chocando una y otra vez contra el férreo sistema defensivo de los locales, que además sorprendían con rápidos contragolpes.

En uno de ellos se plantó Lumbreras en el mano a mano con Fran, que estuvo soberbio para evitar el 2-0 en el 70′. Los de Arbeloa siguieron atacando en busca, al menos, de un merecido punto que pudo llegar en el 82′ con un disparo de Diego Aguado dentro del área que se marchó cruzado y en el añadido con un testarazo de Jesús Fortea que no encontró portería.