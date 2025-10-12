El Castilla de Arbeloa vuelve a ganar y ya mira hacia arriba

El Real Madrid Castilla sumó su tercera victoria de la temporada, la segunda en casa y la segunda consecutiva, tras doblegar al Pontevedra en el estadio Alfredo Di Stéfano. Un solitario gol de César Palacios fue suficiente para dar los tres puntos a los de Álvaro Arbeloa, que escapan del descenso y empiezan a mirar hacia arriba tras un inicio de temporada complicado.

El Real Madrid Castilla se fue al descanso con una merecida ventaja de 1-0 sobre el Pontevedra, gracias a un gol de Palacios, el hombre en racha del filial blanco. El atacante, que ya había sido protagonista con un doblete en la victoria frente a la Ponferradina el pasado fin de semana, volvió a ser capital, firmando un tanto que refleja su gran momento de forma.

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa dominó con autoridad, imponiendo su ritmo y generando las ocasiones más claras. Joan Martínez estuvo a punto de ampliar la ventaja con un disparo que rozó el golazo, confirmando el control total del Castilla durante los primeros 45 minutos.

Por su parte, el Pontevedra se mostró tímido y sin ideas en campo rival. Su única aproximación peligrosa fue un balón parado ejecutado por Yelko Pino, pero sin mayores consecuencias para la zaga madridista.

Con Palacios enchufado y el Castilla jugando con confianza, todo indicaba que el segundo tiempo podría servir para confirmar una victoria clave en sus aspiraciones de escapar de los puestos de descenso, pero los gallegos no se iban a dar por vencidos tan rápidamente.

El Castilla supo sufrir

El Castilla fue capaz de dominar el encuentro en el segundo acto hasta los minutos finales, jugando al ritmo que interesaba a los hombres de Álvaro Arbeloa. El Pontevedra lo intentaba, pero no encontraba ocasiones de gol. Eso sí, al filial madridista le iba a tocar sufrir hasta el final.

En el último tramo del encuentro, el Pontevedra se volcó hacia la portería castillista y Arbeloa decidió finalizar el encuentro con defensa de cinco para retener en el estadio Alfredo Di Stéfano tres puntos capitales en su lucha por empezar a mirar hacia arriba en el Grupo I de Primera Federación.