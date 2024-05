Todo sobre Walter Tavares, la estrella del Real Madrid: altura, edad, contrato y su pasado en la NBA

Walter Tavares es una de las grandes estrellas del Real Madrid de baloncesto. El equipo de Chus Mateo está a dos pasos de revalidar su título en la Euroliga y este fin de semana tienen la gran cita de la temporada en la Final Four de Berlín, donde tratarán de proclamarse campeones de Europa por segundo año consecutivo. El pívot caboverdiano será clave para lo que desean que sea la consecución del tercer trofeo de este curso y el que cada año confirma el buen hacer de una sección histórica en el club madridista.

Con el dorsal número 22 a la espalda, Tavares lleva defendiendo siete temporadas la camiseta del Real Madrid y está a punto de afrontar su sexta Final Four e intentará ganar su tercera Euroliga. En noviembre de 2017, el jugador se vinculó al club blanco hasta el final de la 2019–20. En junio de 2019 renovó su contrato por cinco más hasta 2024, por lo que todavía estamos a la espera de que se resuelva su situación y conocer si su futuro pasará por el campeón de Europa. Todo apunta a que sí.

La temporada 2021-22 fue especialmente buena para él, consiguiendo formar parte del quinteto ideal de la Euroliga,​ así como logrando ser el MVP de la final de la Liga Endesa en el último partido del play off por el título de liga. El 29 de enero de 2023 se convirtió en el cuarto máximo taponador de la historia de la ACB al conseguir 529 tapones, superando así a Arvydas Sabonis. El 21 de mayo de 2023, tras ganar su segunda Euroliga con el Real Madrid, fue nombrado MVP de la Final Four en Kaunas.

El contrato de Tavares y su renovación con el Madrid

El Real Madrid de Baloncesto es uno de los equipos más poderosos de Europa y prueba de ello es una nueva presencia en la Final Four de la Euroliga, que se celebra en Berlín en 2024. Sin embargo, el conjunto blanco se enfrenta a una problemática con las renovaciones de cara a la próxima temporada y Walter Tavares es uno de los jugadores destacados que acaba contrato. El Madrid y Tavares llevan muchos meses de conversaciones y su renovación podría estar cerca, ya que el club quiere asegurarse al pívot más dominante del continente por varios años más.

Su novia y su familia

Pero ahondando en la faceta personal de Tavares hay que recordar que desde 2018 está casado con Paula Grimón. El pívot y la influencer comparten su vida desde hace años, cuando se conocieron en Las Palmas porque él jugaba en el Gran Canaria. Contrajeron matrimonio en una ceremonia en el hotel Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso, en Meloneras, acompañados de familiares y amigos, sellando una relación que comenzó cuando el jugador llegó a la isla con 17 años.

Y es que Paula Grimón, su esposa, es muy activa en las redes sociales. No es la típica WAG que se limita a poner posados. No es su estilo. Ella es una auténtica hooligan digital de su marido. Le defiende con uñas y dientes y no tiene reparos en criticar a árbitros y rivales. La joven canaria rompe con todos los estereotipos y sorprende a las redes, donde las mujeres de deportistas no acostumbran a ser así.