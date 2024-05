Entradas Real Madrid-Olympiacos de la Final Four de la Euroliga: cuánto cuestan y dónde comprarlas

El Real Madrid se enfrenta este viernes a Olympiacos en las semifinales de la Final Four de la Euroliga que se celebra este fin de semana en el Uber Arena de Berlín. Los de Chus Mateo buscarán el pase a la final contra el ganador del Panathinaikos-Fenerbahce que se disputa horas antes. El equipo de Chus Mateo afronta la competición como vigente campeón y con el objetivo de levantar la duodécima Copa de Europa. Consulta como comprar las entradas para los partidos.

El Real Madrid afronta una nueva edición de la Final Four como gran candidato al revalidar el título conquistado la pasada temporada. El equipo de Chus Mateo volverá a verse las caras en las semifinales de la presente edición ante Olympiacos, equipo al que derrotó el año pasado en la final disputada en Belgrado para conquistar la Undécima Copa de Europa para la entidad. En Berlín tendrán la oportunidad de agrandar su leyenda con la Duodécima.

El Real Madrid se presenta en Berlín después de una fase regular que finalizó como líder impoluto y tras arrasar al Baskonia en los playoffs de cuartos de final. Ahora, en el primer partido de la Final Four se medirá a un Olympiacos que quedó quinto durante la temporada en Euroliga. Los blancos parten como gran favorito al título este fin de semana y buscará el pase a la final contra el ganador del otro partidos que Panathinaikos y Fenerbahce disputarán el mismo viernes.

Las entradas para la Final Four de la Euroliga

El Uber Arena de Berlín acoge esta edición de la Euroliga y las entradas ya están a la venta desde hace meses. El recinto alemán tiene una capacidad para 17.000 personas y la Euroliga ha repartido 600 para cada uno de los cuatro equipos clasificados para la Final Four. Los aficionados también podrán comprar de forma individual tickets para estar presentes en el evento que se celebra este fin de semana.

El pasado 14 de mayo el Real Madrid abrió el plazo para que sus socios puedan hacerse con uno de los abonos para la Final Four de la Euroliga. Estos tienen la opción de elegir entre tres tipos de entrada: Corner Lower Bowl 2 con un precio de 569 euros, Corner Lower Bowl 3 con un coste de 519 euros y el más barato, el abono Side Upper Bowl con un valor total de 429.

La Euroliga también puso en su día las entradas a la venta por unos precios que iban de 57 a 177 euros por partido y de 229 a los 709 euros, por lo que respecta a los abonos para todo el fin de semana. Aquí hay que tener en cuenta, que como ha sucedido con la UEFA en la final de la Champions League, la organización se queda con un gran número de entradas para sus patrocinadores.

Cómo comprar entrada para la Euroliga

Los aficionados que aún no tienen entrada pueden acudir a la página oficial de entradas de la Euroliga. En la misma a día de hoy se refleja que ya no quedan tickets a la venta para las semifinales pero sí dan la opción de poder ponerse en contacto con la organización para poder adquirir alguna de las entradas que se caen a última hora. Aún así, a pocos días para que arranque la Final Four se hace difícil poder conseguir una entrada.

Los aficionados que quieran estar en la Final Four del Real Madrid y no tengan entrada también pueden acudir a las distintas páginas de reventa legales que ofrecen tickets a un precio algo más caros. Estas webs ponen a disposición de los seguidores localidades a un precio mayor pero con la garantía de la legalidad y que el boleto da acceso a poder seguir la competición.

El Real Madrid se cita con la historia

Una semana antes de que el equipo de fútbol afronte la final de la Champions League en Wembley, la sección de baloncesto encara una Final Four de la Euroliga en la que aspira a levantar su duodécimo título en la máxima competición europea. Los de Chus Mateo pueden ser campeones por segundo año consecutivo y también pueden consolidarse como el equipo más laureado de la competición.

Para ello tendrá que deshacerse las semifinales del viernes (20.00 horas) de un Olympiacos que superó la fase regular en un perfil bajo pero que siempre representa un gran peligro, como ya ocurrió en la final de la temporada pasada en la que los blancos sufrieron hasta los últimos segundos. Chus Mateo afronta esta Final Four con la baja de Deck, que se perderá la temporada tras lesionarse de gravedad en la eliminatoria de Liga Endesa ante el Gran Canaria. Esta será una baja sensible para un conjunto blanco que, después de un año impoluto en Europa, tiene que rematar la faena en el fin de semana más importante del año.