El Real Madrid remonta a Baskonia en Vitoria y se mete en otra Final Four de la Euroliga

El Real Madrid se gana la oportunidad de escribir un nuevo y glorioso capítulo en su historia después de derrotar a Baskonia en el play off de la Euroliga. Los blancos solventaron la serie por la vía rápida y no dieron un respiro a su oponente ni en su cancha, el Buesa Arena, donde ganaron el ajustadísimo tercer partido de este miércoles (98-102). 29 puntos de Markus Howard no fueron suficientes para derrotar por un día al campeón, cuyo mejor hombre fue Yabusele. El francés hizo frente a la estrella de los locales con una actuación descomunal y decisiva (23, 7 rebotes y 3 asistencias) para su equipo en la segunda parte que acabó siendo decisiva para su equipo.

El rey de Europa ya espera rival en la Final Four de Berlín. Saldrá del encuentro de este jueves entre Olympiacos y Barcelona, el cuarto de la serie, por lo que los blancos se medirán a su rival en la final de la última edición o a su máximo rival histórico. Los de Chus Mateo sufrieron durante todo el encuentro ante el mejor Baskonia de la eliminatoria, que tuvo a sus mejores hombres enchufados, pero la calidad se volvió a imponer y dejaron a los vascos sin opción a un cuarto envite.

El Real Madrid viajaba a Vitoria para sellar lo antes posible su tercera clasificación consecutiva a la Final Four de la máxima competición continental, pero se encontraron con un Baskonia mucho más guerrillero que el que se presentó en las dos citas del WiZink Center. La igualdad en el primer cuarto fue máxima (22-22) y sirvió como una clara declaración de intenciones por parte de los vascos, que iban a tratar de estirar la serie hasta el límite.

La ventaja pasó a manos de los locales, que se llegaron a poner 10 arriba en el segundo parcial. Howard estaba reencontrándose con su mejor versión y a él se sumó un Marinkovic que está siendo lo más positivo de Baskonia en toda la eliminatoria. Pero enfrente tenían al campeón de Europa, que sacó la tijera y recortó hasta ponerse a dos puntos antes del descanso (54-52). El Real Madrid lo tenía en su mano, pero su rival seguía con su racha en ataque y muy sólido en defensa.

El Real Madrid remonta con sus mejores hombres a Baskonia

Chus Mateo no estaba nada contento con lo que estaba viendo en pista y tuvo que tirar de Campazzo y los más habituales para colocarse a un punto del equipo local. El marcador estuvo dos minutos sin moverse y todo quedaba abierto (73-72) para un último cuarto dominado por el Real Madrid. Los blancos le cogieron la manija al choque y gracias a las apariciones de Hezonja y Yabusele establecieron una distancia de cinco puntos para desesperar al equipo de Dusko Ivanovic, que ni a su mejor nivel estaba siendo capaz de amarrar uno de los partidos del play off.

El Buesa Arena enloquecía con semejante igualdad en un último cuarto extremadamente apretado. Campazzo decidió a favor de los blancos tras una eterna pausa llevada a cabo por los árbitros en una revisión e hizo gastar a Ivanovic su última bala para intentar remontar un resultado que tuvo muy de cara durante casi todo el choque. El Real Madrid llegaba a la centena (95-100) contra Baskonia a 20,2 segundos del final y el partido moría con una canasta más del base argentino sumada a un triplazo de Rogkavopoulos.

De esta forma, el Real Madrid se ganó el derecho a ser uno de los cuatro equipos que disputará la gran cita en el Uber Arena de Berlín. La capital de Alemania acogerá el evento más importante del baloncesto europeo del día 24 al 26 de mayo. Los blancos deben esperar a que Olympiacos y Barça disputen el cuarto encuentro en El Pireo y si los griegos volvieran a igualar la serie lo tendrían que hacer hasta que la semana que viene se resolviera en el Palau.