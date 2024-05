Deck se rompe el ligamento de su rodilla derecha y no estará en la Final Four de Berlín

Malas no, malísimas noticias las que ha recibido el Real Madrid con Gabriel Deck. El conjunto blanco ha informado a través de un comunicado oficial que sufre «una rotura del ligamento colateral interno de la rodilla derecha», por lo que se pierde lo que resta de temporada. De esta manera, no podrá estar en la Final Four de Berlín dentro de dos semanas.

«Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Gabriel Deck por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una rotura del ligamento colateral interno de la rodilla derecha. Pendiente de evolución», informaba el Real Madrid en un comunicado oficial en la tarde de este sábado. Y es que el argentino cayó lesionado en la noche de este viernes en el partido ante Valencia Basket, donde además el equipo blanco perdió la primera plaza de la Liga Endesa al caer derrotado en La Fonteta.

Deck era (y es) una de las figuras más importantes en el esquema de Chus Mateo. Esta lesión trastoca todos los planes del entrenador español en el momento más importante de la temporada. En dos semanas se celebrará la Final Four de la Euroliga en Berlín (24 a 26 de mayo), donde el conjunto blanco busca revalidar el título logrado el pasado año. Además, tienen la tarea de volver a levantar el campeonato doméstico después de caer derrotados ante el Barcelona hace poco menos de un año.

De hecho, esta no es la primera vez en la que el alero argentino sufre una lesión importante. El año pasado, por estas mismas fechas, Deck también cayó lesionado perdiéndose la Final Four y el resto de los playoffs de la Liga Endesa.

Lesión de Deck

Gabriel Deck cayó lesionado este viernes en el partido del Real Madrid ante el Valencia Basket en La Fonteta. Ocurrió en el último cuarto cuando Yabusele, su compañero, le pisó en un salto. Esto hizo que el argentino no pudiera retirarse del pabellón por su propio pie y tuvo que ser ayudado por varios de sus compañeros.

El alero argentino se pierde lo que resta de temporada. No estará en la Final Four de Berlín y tampoco podrá jugar los playoffs de la Liga Endesa. Chus Mateo ya mostró su preocupación tras el encuentro: «Estamos preocupados, ha sido fea. Se ha torcido la rodilla esperemos que no sea nada pero está muy dolorido y ha salido con muletas. Ojalá le podamos recuperar, es una pena porque le hemos cuidado todo el año para que llegara bien al final y ahora le sucede lo que le pasó el año pasado»,