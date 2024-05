Chus Mateo: «Ojalá poder estar muchísimo tiempo en el Real Madrid, es el club de mi vida»

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, compareció ante los medios de comunicación en la ciudad deportiva de Valdebebas antes del viaje a Berlín para disputar la Final Four de la Euroliga y a tres días de la semifinal ante Olympiacos de este viernes. El madrileño habló de su futuro en el club y también dejó claro que únicamente se centran en el choque contra los griegos.

«La presión es la que nos pongamos nosotros mismos. Sabemos que ganar una Euroliga es muy difícil, pero que tenemos opciones. Nos gusta centrarnos única y exclusivamente en el rival que tenemos enfrente. Ese partido es el que te da la opción de luchar por el título. Hace dos años cuando cogí el equipo pues realmente podía pensarse que iba a ser una quimera optar a dos campeonatos de Euroliga seguidos y ahora resulta que nos encontramos con esa posibilidad. Vamos a hacer lo posible por derrotar a Olympiacos y escribir una página increíble en la historia del baloncesto», comenzó.

«Ambos equipos mantenemos el mismo estilo. Ellos son un equipo aguerrido, que pelea al máximo y con un carácter de gladiadores. Así lo demostró en los play off. Nosotros con un estilo diferente a Olympiacos, pero con el nuestro. Campazzo nos ha dado un plus de ferocidad, de hambre. Lo teníamos, pero ha incrementado esas ganas de ganar. Ha ayudado a aclarar los roles, que el año pasado podían estar en entredicho, fue difícil acoplar a todo el mundo hasta encontrar la fórmula. Son equipos dispares, pero campeones. Aquí ya sólo encuentras equipos campeones. Es un torneo de máximo nivel», afirmó.

«Como entrenador te da una seguridad y una fuerza mayor. Vas entendiendo lo que es posible en este club y que no, al igual que en los campeonatos. A nivel personal no ha cambiado absolutamente nada. Sé que un día llegué y otro día me iré. Ojalá poder estar muchísimo tiempo, es el club de mi vida. La vida es algo más que el baloncesto y que todo esto», dijo.

«Es un equipo que no te permite licencias ofensivas. Nosotros jugamos fluido, alegre, con más posesiones que ellos y seguramente querrán que no despleguemos nuestras virtudes, igual que nosotros con ellos «, añadió Chus Mateo en rueda de prensa.

«Es un club extraordinario, brillante a lo largo de la historia. Siempre lo ha sido. Un club lo hacen las personas. Bartzokas es el alma del equipo, independientemente de que tengan muchos buenos jugadores. Es el que ha dado la impronta al club griego siendo un equipo que lucha hasta el final, que nunca se da por vencido. Cuando vas arriba en el marcador nunca te puedes fiar. Es un espejo en el que mirarme y un caballero.», comentó.

«Le doy naturalidad a un partido de baloncesto. Esta sala hoy está llena y normalmente no hay tanta expectación. Queremos hacer algo grande y escribir una página en la historia de nuestro club. Empieza en la semifinal, pasa por Olympiacos el poder disputar la final por otro campeonato y eso es lo que vamos a hacer. Luchar con uñas y dientes por llevárnoslo», señaló.

«Si hablamos de defensa, la eliminatoria con Baskonia es engañosa. El hecho de que anotaran muchos puntos es algo normal porque ellos siempre lo llevan a muchas posesiones. Nosotros creo que anotamos en los últimos partidos más de 100 puntos. Los partidos van por un lado o por otro. Contra Olympiacos no va a ser igual. Por supuesto que la defensa es algo absolutamente clave y nos ha traído hasta aquí», explicó.

«Tienen jugadores para dar y tomar en los interiores. Sin duda son un equipo que nos compiten muy bien en esa posición. No vamos a descubrirles ahora. Fall es un grandísimo pasador. Hay que tener muchísimo cuidado con esas características», prosiguió hablando de las virtudes de los jugadores de Olympiacos.

«Tienen una relación extraordinaria entre ellos. En el entrenamiento les ves cómo se ayudan, también en los partidos. Eso nos da una alegría enorme. Hay competencia por querer hacerlo bien, pero todos tienen su espacio y han querido aprovecharlo. El año de Poirier es impresionante y Edy es imprescindible para nosotros. Estoy contentísimo por tener estos dos pívots, son extraordinarias personas que trabajan todos los días sin parar», sentenció sobre sus pívots.

«Dice mucho de nuestro club esto. Nuestro club es un club que tiene muchas ganas de seguir ganando y no paramos de ser ambiciosos y de tener un hambre de títulos increíble. El que se haya dado en 2018 es impresionante. Ojalá que podamos repetirlo. Ancelotti para mí es el mejor entrenador que podría tener el Real Madrid, es una maravilla ver cómo dirige el vestuario en momentos malos. No tenemos un contacto diario y cada vez que nos vemos hablamos mucho. Les deseo lo mejor. No sé si una cosa alimenta la otra o al revés», continuó alabando las dos secciones.

«Somos el único equipo en disposición de ganar dos Euroligas. Yo lo único que pensaba era en el día a día. Con problemas, con ruido, con muchos de vosotros seguramente, pero nosotros seguimos trabajando y eso no va a faltar aunque nos den palmadas en la espalda o nos critiquen. Ganar una Euroliga es muy difícil, estar otro año más es muy difícil y ese reto es el que nos va a mover. Queremos escribir una nueva página. Ya está escrita en los años 1967 y 1968 y queremos volver a hacerlo», concluyó Chus Mateo.