Horario Final Four Euroliga 2024: fechas y cuándo se juegan todos los partidos de baloncesto

Llegó el momento clave de la temporada en el baloncesto europeo. Una vez superada la fase regular y las eliminatorias de cuartos de final, la Final Four de la Euroliga 2024 ya es una realidad y Berlín será, en esta ocasión, la sede de una competición particular y que decidirá quién será el campeón que suceda al Real Madrid en el palmarés, con el equipo de Chus Mateo como uno de los cuatro candidatos aún vivos y con la opción de revalidar el título de 2023. A continuación, te contaremos todo sobre el horario de la Final Four, los equipos participantes y cuándo se juegan los partidos en un fin de semana cargado de emociones.

El Real Madrid parte con la condición de favorito, si bien en este tipo de competiciones, a partido único y en campo neutral, hacen prácticamente imposible la diferenciación entre la calidad de los cuatro grandes clubes que llegan a esta instancia de la Euroliga. El conjunto dirigido por Chus Mateo tiene en su haber la presión debido a la condición de campeón, tras la Final Four de 2023, así como también en calidad de líder de la fase regular y de único equipo que superó los cuartos de final por la vía rápida, ante Baskonia.

Además del Madrid, Olympiacos, que será el rival merengue en semifinales de la Final Four, tras derrotar de manera épica al Barcelona y evitar el Clásico en la penúltima instancia de la Euroliga, el Panathinaikos, de vuelta a lo más alto de la máxima competición europea a nivel de clubes y un clásico como el Fenerbahce son los equipos participantes en la Final Four de la Euroliga 2024, que tiene ya su horario estipulado con los cuatro partidos que dictarán sentencia y coronarán al campeón.

Cuándo se juega la Final Four de la Euroliga 2024

Las fechas están delimitadas desde hace muchos meses, cuando empezó el torneo con una fase regular en la que 16 clubes lucharon por acceder a las cuatro plazas finales de la Final Four de la Euroliga. Será entre el 24 y el 26 de mayo cuando se celebre la competición en Berlín, con distintivo entre los partidos de semifinales, el tercer y cuarto puesto y la final decisiva de la Euroliga, que coronará al campeón de 2024, con la opción de que el Real Madrid revalide el título de 2023 o, por el contrario, de ver a un nuevo campeón.

El viernes 24 de mayo se disputarán las dos semifinales de la Euroliga 2024, con la primera, en la que se emplearán el Fenerbahce y los griegos de Panathinaikos, y la segunda, donde entrará en liza el Real Madrid ante un siempre peligroso Olympiacos. Tres de las aficiones más temidas compartirán sitio en las gradas del Uber Arena, que será por tercera vez en su historia –antes conocido como Mercedes-Benz Arena– sede de una Final Four de la Euroliga.

Por su parte, tanto el partido por el tercer y cuarto puesto de la Euroliga 2024 como la gran final se celebrarán el domingo 26 de mayo, con un día entre medias de descanso, sobre todo pensando en el reposo y la preparación a conciencia de los dos clubes que lucharán por el título continental en Berlín.

A qué hora empieza: la fecha de inicio de los partidos

El pistoletazo de salida de la Final Four de la Euroliga 2024 se dará en Berlín con el inicio de la primera semifinal de competición, que por horario empezará a las 18:00 horas del viernes y medirá a Panathinaikos y Fenerbahce. A partir de ahí, el mismo viernes, a las 21:00 horas, Real Madrid y Olympiacos decidirán al segundo finalista del torneo, mientras que el domingo, a las 18:00 y a las 20:00 horas, se celebrarán el tercer y cuarto puesto y la final de la Euroliga 2024, respectivamente.