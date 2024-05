La semana anterior a la Final Four de la Euroliga no será nada cómoda para el Real Madrid de baloncesto. Los de Chus Mateo tienen una agenda bastante apretada y que se comprimirá más todavía si no ganan uno de los dos partidos que disputarán ante Dreamland Gran Canaria en los cuartos de final de la Liga Endesa. Ambos serán en el WiZink Center, donde el equipo blanco ha perdido cinco veces esta temporada, y de hacerlo otra vez estarán obligados a viajar al archipiélago canario para jugar el tercer encuentro de la serie.

La factura, además de en lo físico, al completar un play off al mejor de tres, sería alta también en cuanto al agotamiento por realizar dos desplazamientos antes de un tercero hacia la capital de Alemania. Como decimos, solo sucedería en el caso de que los canarios consigan imponerse en el Palacio de los Deportes, donde ya cayeron este curso en la fase regular. El primer enfrentamiento se disputará este miércoles a las 20:30 horas y el segundo el viernes en el mismo horario.

Si después de estos dos partidos el cruce quedase empatado, el Real Madrid habría perdido el factor cancha y tendría que jugarse toda un año liguero el domingo a las 18:30 horas en el Gran Canaria Arena de Las Palmas, donde ya perdió esta campaña en el segundo duelo de la fase regular. Y después tocaría regresar a la capital de España para llevar a cabo los últimos entrenamientos antes de volver a coger un avión dirección Berlín el siguiente jueves porque el viernes ya estarán jugando la semifinal contra Olympiacos en el Uber Arena.

Es decir, si los peores pronósticos se cumplen y el Gran Canaria fuerza al Real Madrid a un tercer choque, el equipo llegaría a la ciudad alemana con más de 5.000 kilómetros a las espaldas, 5.349,66 concretamente. Y no sólo eso, también con el exceso de esfuerzo tanto físico como mental de habérselo jugado todo en el play off de la Liga Endesa. Sin tiempo para celebrar o lamerse las heridas, dependiendo de lo que suceda, el cuadro madridista tendrá que ponerse a tono de forma fugaz para comenzar lo que espera que sea la reválida del título en la Final Four de la Euroliga.

Chus Mateo pide máximo respeto al rival del Real Madrid

«Va a ser un rival complicado. Ya nos ha ganado, tienen muchas virtudes, muchas fortalezas y tenemos que respetarlos y hacer un partido como si fuera una final el próximo miércoles», analizó Chus Mateo en rueda de prensa tras conocer el rival de esta semana, que es el mismo al que se midieron el año pasado en esta fase. El Real Madrid cumplió con su parte venciendo a Baskonia, pero la victoria de Unicaja Málaga ante el colista y descendido Zunder Palencia le dejó en la segunda plaza, por lo que se citarán con el Gran Canaria, séptimo clasificado.

«No nos da igual, porque queríamos ser primeros, pero hay que ser muy respetuosos con el rival de cuartos. Tenemos que respetar muchísimo al que nos toque y estar preparados para el miércoles. Espero que tengamos la cabeza puesta en la importancia de los cuartos, quiero lanzar un mensaje a la afición para que nos apoye al máximo. Queremos acabar muy bien un año que ha empezado de forma maravillosa», concluyó el técnico madrileño.