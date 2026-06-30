Izan Almansa: «Agradezco mucho la confianza a Scariolo, siempre ha estado ahí y no tengo problemas con él»

Izan Almansa quiso aprovechar su entrevista con OKDIARIO para, a pregunta de este medio sobre su relación con Sergio Scariolo, agradecer al entrenador italiano su confianza en él tanto en el Real Madrid como en la selección española. El hasta ahora técnico madridista apostó por él cuando apenas era adulto con la Absoluta de España y esta temporada le ha dado pocas, pero oportunidades valiosas al murciano que le han ayudado a crecer como jugador.

En medio de la salida de Scariolo y la llegada de Pedro Martínez al banquillo blanco, además del proceso de reestructuración en la directiva del Real Madrid, Izan Almansa atiende al micrófono de este periódico en la Caja Mágica durante la concentración de la selección española en la capital de España antes de ese partido del jueves frente a Dinamarca.

Preguntado por la figura del italiano, Izan se muestra respetuoso y agradecido al que ha sido su entrenador durante este curso, su primero en el Real Madrid: «Le agradezco mucho la confianza y no tengo ningún problema con Scariolo. Siempre ha estado ahí y me ha ayudado mucho».

Izan fue más utilizado por el filial campeón de la Liga U22 que en el primer equipo, pero aun así considera que ha sido un año crucial para su desarrollo: «A todo el mundo le gusta jugar, pero siempre intento sacar algo positivo de todo. Me llevo cosas buenas, he madurado mucho, he aprendido… Pese a no haber jugado mucho, me ha servido este año».

Su comprensión con Scariolo

Además, admite que comprende la dificultad de Scariolo para encajarle en la rotación por la abundancia de grandes pívots… hasta mayo, cuando los tres se lesionaron: «En el Real Madrid están los mejores: Tavares, Len, Garuba… Tienes que quitarles minutos a ellos para dármelos a mí. Era una situación complicada. Agradezco las oportunidades que me ha dado y siempre he intentado dar lo máximo y responder siempre que jugaba».