España ‘roba’ a Estados Unidos el fichaje del madridista Rhys Shelby

La FEB ha atado en corto la nacionalización de Rhys Shelby. Con apenas 15 años y solo unos meses desde que llegó al Real Madrid, el alero de 1,97 estuvo tentado de representar a España pese a haber nacido en Estados Unidos. Es por ello que el Consejo de Ministros actuó rápido para tener en sus filas una de las mayores promesas que hay en las divisiones inferiores.

A pesar de haber nacido en California, Shelby abandonó su equipo en su instituto de Oakland en febrero de 2024 para aceptar la oferta del conjunto blanco. Fue invitado a jugar la Minicopa Endesa de aquella edición y convenció a la federación para que el jugador siguiera subiendo escalones con grandes planes de futuro si continúa progresando en el club blanco. Un caso muy similar que hicieron hace seis años con el senegalés Ndiaye, que también aceptó la propuesta de representar al conjunto español después de asombrar en la cantera merengue.

Es por ello Rhys Shelby esquivaría la normativa de la FIBA de no poder jugar hasta los 23 años al nacionalizarse antes de haber cumplido los 16 años (cumple el próximo día 20), ley que se instaló en 2021. «A propuesta del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en atención a las circunstancias excepcionales que concurren en don Rhys Selby Robinson, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de enero de 2026. Vengo en conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza con vecindad civil de Derecho común. Esta concesión producirá efectos con los requisitos, las condiciones y los plazos previstos en el Código Civil», comunicó el ministro.

En la FEB hay mucha ilusión por lo que pueda aportar en el futuro. A su temprana edad tiene una descomunal condición física y sigue progresando para ser un alero de época. Un proyecto a largo plazo que hace recordar los tiempos de una leyenda como Rudy Fernández, incentivado por su rápida adaptación a España y un entorno que le ha apoyado en su decisión. El canterano asombra cada semana en el Real Madrid y le consideran un talento que muy pocas veces se ha visto. España tiene atada una de las preciadas joyas del planeta gracias a la rápida respuesta de la federación.