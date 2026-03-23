Cuesta encontrar precedentes entre dos clubes para comparar la histórica racha del Real Madrid en el Clásico contra el Barcelona. De los últimos 12 enfrentamientos (comprendidos entre el 29 de mayo de 2024 y este domingo 22 de marzo de 2026), el equipo blanco sólo ha dejado escapar uno, es decir, le ha endosado un 11-1 en menos de tres años.

Su superioridad es insultante y la realidad es que el Barça parece estar muy lejos de poder ponerle fin. El Real Madrid dio la sensación de que había levantado el pie del acelerador cuando podía hacer mucho más daño a su rival y se quedó a cinco puntos de registrar el récord histórico de ventaja contra el Barcelona en el Palau Blaugrana (+23 en 1968).

El dominio es apabullante y, como decimos, es difícil asemejarlo a otras rachas entre dos equipos. Por ejemplo, actualmente hay un socavón abierto entre los dos eternos rivales de Grecia, con 10-0 del Olympiacos al Panathinaikos en la última decena de partidos, pero todavía no llega a los 11 triunfos del Real Madrid entre Liga Endesa, Euroliga y Supercopa de España.

Para encontrar otras similares, hay que remontarse a la era de Zeljko Obradovic en el Fenerbahce (2013-2020) o a rachas larguísimas del CSKA Moscú en Euroliga. Pero lo que está claro es que la hegemonía de los últimos tiempos en el enfrentamiento directo entre Real Madrid y Barcelona es totalmente anómala.

La última vez que el Barça ganó al Real Madrid antes de este 11-1 fue en un partido de fase regular de Liga con Roger Grimau en el banquillo del Palau. Casi tres años después, el conjunto blanco cedió su dominio en el Clásico y en el Palacio, donde no perdía desde el curso anterior. Esa derrota del pasado 4 de enero reflejó un gran Barcelona de Xavi Pascual que incluso llegó a intimidar de cara al resto de la temporada al equipo de Sergio Scariolo.

El madridismo llegó a pensar que podían venir más tropiezos ante el eterno rival, pero nada más lejos de la realidad. El Real Madrid llegó este domingo al Palau con un día menos de descanso que el Barça y con la moral tocada por la derrota en Kaunas ante el Zalgiris y se levantó como un resorte de un primer cuarto en desventaja, sentenciando al conjunto culé en el segundo con un brutal parcial de 15-36.

Los resultados del 11-1 en el Clásico