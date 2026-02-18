Abalde: «Es fantástico tener a las leyendas del club en la directiva»

Alberto Abalde analiza en su entrevista con este periódico la importancia de contar en el día a día con tres de las mayores leyendas de la historia del Real Madrid de baloncesto. Chacho Rodríguez, Rudy Fernández y Felipe Reyes viven ahora la actualidad blanca desde los despachos, pero su presencia en la cancha es continua.

El alero gallego llegó a jugar con todos ellos y confiesa que «ayuda un montón» tenerles tan cerca. «He tenido la suerte de compartir vestuario con los cuatro. A Sergio Llull no lo metamos ahí, aunque ya es una leyenda viva y en activo. Tanto Chacho como Felipe y Rudy son jugadores que han dado tantos éxitos al Real Madrid, al baloncesto español…», repasa Abalde.

«Han marcado junto a otros una generación irrepetible en la que todos nos hemos fijado mientras hemos ido creciendo, y el hecho de que estén ahora en la directiva de la sección aporta una visión espectacular. Es gente que ha estado en la pista y ha vivido partidos como el que vamos a jugar el jueves (contra Unicaja Málaga) muchas veces. Están muy a disposición de nosotros en el día a día. Es fantástico tenerlos», valora el jugador.

La presencia de éstos y también de Llull en el equipo influye en Abalde a la hora de asegurar la unión del vestuario y que lo vea como «una familia». «Es mi sexta temporada aquí y siempre hemos tenido un vestuario espectacular. Me sorprendió incluso a mi llegada a un club tan grande, con tantas estrellas. Este año, que sí que ha habido más cambios, toda la gente que ha venido son personas espectaculares», afirma.

Abalde y la importancia de un vestuario unido

«Hemos fichado muy buenos jugadores, pero muy buena gente. Hemos conseguido hacer un muy buen grupo, muy sano, como dices. A veces bromeamos con eso, pero es que pasamos más tiempo juntos que en casa con nuestra familia. En los momentos difíciles o que vienen mal dadas, eso es un factor diferencial. Es muy importante el vestuario que tenemos», añade Abalde.