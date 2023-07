Topuria gana más de 200.000 euros por la victoria de Alcaraz en Wimbledon

Ilia Topuria se ha sumado al aluvión de felicitaciones que ha recibido Carlos Alcaraz tras su victoria en Wimbledon. Al igual que han hecho otros muchos deportistas, el luchador hispanogeorgiano no ha dudado en darle la enhorabuena por su histórico triunfo en Londres a través de las redes sociales. Aunque, en este caso, la consecución del título también le ha reportado un buen dinero al de la UFC, que apostó 50.000 dólares a su victoria antes de que comenzara el Grand Slam londinense, multiplicando por 4,75 su inversión inicial.

En redes sociales, el Matador se ha pronunciado tras la victoria de Alcaraz ante Djokovic. El luchador ha revelado que siempre confió en que el tenista español se llevaría el triunfo en el partido por el título: «Yo no lo dudé nunca. Mucha gente me invitaba a retirar mi apuesta ayer, pero como lo había hecho con muchísima fe, no lo dudé en ningún momento. Muchísimas felicidades, te lo mereces».

Ilia Topuria apostó 50.000$ a la victoria de Carlos Alcaraz en #Wimbledon. Se pagaba a 4,5 y se ha llevado 237.500$🤑. pic.twitter.com/goqAdt3BCW — La cara B del futbol (@lacarabdeporte) July 17, 2023

Topuria apostó 50.000 dólares, que al cambio son 44.560,75 euros. Antes de comenzar Wimbledon, la victoria final de Carlos Alcaraz sobre la hierba del All England Club cotizaba a 4,75 euros por euro apostado. Por tanto, la victoria ante Djokovic, que le permitió sumar su segundo Grand Slam y acabar con el reinado del balcánico, le ha dado al hispanogeorgiano un total de 237.500 dólares, que serían 211.663,56 euros.

El de la UFC no ha dudado en publicar un vídeo en sus redes sociales en el que da la enhorabuena a Alcaraz tras su triunfo contra Djokovic el pasado domingo. «Señor Carlitos, muchísimas felicidades», decía en él. También confirmaba que, a pesar de que mucha gente le recomendó retirar su apuesta cuando el serbio se llevó por 6-1 el primer set, él confió en las opciones de remontada y prefirió no hacerlo. Algo que, al final, ha tenido premio.