Nacho Fernández: “Estamos jodidos, no estamos acostumbrados a esto”

Nacho Fernández dio la cara tras la dura eliminación del Real Madrid de la Champions League a manos del Ajax, que se impuso en el Santiago Bernabéu por 1-4. El defensa del conjunto blanco aseguró que el equipo tiene que levantarse después del golpe en la máxima competición continental

Eliminación

“Es la noche más dura de los últimos años. No estamos acostumbrados a estas circunstancias de caer en octavos. Está siendo una temporada complicada en muchos sentidos. Hay que levantarse cuanto antes”.

Los jugadores, tocados

“Están jodidos mis compañeros, no estamos acostumbrados a esto. Los que estamos dentro lo vivimos muy fuerte. Los jugadores sufrimos y trabajamos para que esto no pase. Somos personas, tenemos sentimientos y los más afectados somos nosotros. Los últimos años hemos ganado mucho, nos hemos malacostumbrado, pero es un palo muy duro”.

Reflexión

“Por su puesto que sí. Cuando vienen cosas así, eliminados en Champions y Copa y la Liga difícil. Nosotros no tenemos que tomar decisiones. Somos jugadores y tenemos que levantar la cabeza cuanto antes porque tenemos que seguir, el fútbol es así de duro pero hay que levantar la cabeza”.

Fin de temporada

“Complicado porque no estamos acostumbrados a estas alturas a no luchar por nada. Está siendo una temporada complicada para los jugadores, entendemos a los aficionados, que estén desilusionados, pero no siempre el futbol son victorias y tenemos que ser hombres en la derrota”.