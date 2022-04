Eya Guezguez entró la historia de Túnez como la regatista más joven en participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La joven de 17 años falleció ahogada este domingo mientras entrenaba junto con su hermana gemela Sarra. Los equipos de rescate consiguieron salvar a tiempo a su familiar, pero Eva perdió la vida en un suceso trágico.

El accidente tuvo lugar por culpa de un fuerte viento que hizo volcar el barco en el que ambas estaban entrenando. Eva Guezguez quedó atrapada en su embarcación y no pudo salir a flote falleciendo ahogada. El entrenador de las jóvenes intentó reanimarla con respiración boca a boca sin éxito.

Tal y como informa la BBC, la comunidad tunecina se haya consternada por el accidente de dos de sus promesas más firmes. Muchos medios cuestionan los medios de seguridad y la gestión del accidente para ver truncada una carrera que iba camino del estrellato.

Las dos hermanas habían sido una de las sensaciones de los últimos Juegos Olímpicos formando pareja en la categoría de 49erFX y terminando en el puesto 21 de la competición. Descanse en paz.

Eya Guezguez, 16, Tunisian Olympic Windsurfer, has passed away today after an accident at practice.

Eya, along with her twin, Sarra, were the Youngest female athletes at the #Tokyo2020 Olympics…

May she Rest In Peace 😔 pic.twitter.com/Pvt6lGEscq

— Souhail Khmira (@SKhmira) April 10, 2022