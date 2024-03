Mike James ya es el máximo anotador histórico de la Euroliga. El base estadounidense necesitaba 12 puntos para lograrlo en el duelo de su Monaco ante el Estrella Roja y no esperó ni al descanso para confirmarse como el nuevo hombre récord de la máxima competición europea. Supera de esta forma a un mito del baloncesto europeo, el griego Vassilis Spanoulis, que colgó las botas en el Olympiacos hace tres años.

Spanoulis sumó 4.455 puntos a lo largo de su exitosa carrera y James superó ese registro con una canasta marca de la casa, haciéndose sitio sobre su defensor con un salto hacia atrás y anotando desde media distancia. En ese momento, mediado el segundo cuarto, se detuvo el juego en el Salle Gaston Médecin de Mónaco y el estadounidense recibió un merecido homenajes de compañeros, rivales y aficionados.

The bucket 🥶 The fan appreciation…🙏 This night belongs to the All-Time Scorer, as friends, family and fans in the Salle Gaston Médecin celebrate @TheNatural_05 pic.twitter.com/LPJLHeDsiR — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 7, 2024

Enrolado en su décima temporada en la Euroliga, Mike James anotó 467 puntos en 45 partidos con el Baskonia (2014-16), 522 en 37 partidos con el Panathinaikos (2016-18), 595 en 30 partidos con Armani Milan (2018-19), 1.112 en 55 partidos con el CSKA Moscú (2019-21), y ahora casi 1.800 en 104 partidos con el Monaco (2021-presente).

Hace una semanas, James reflexionaba en el podcast oficial de la Euroliga sobre el récord que tenía cerca y que ya ha logrado batir: «Creo que me di cuenta de que me estaba acercando hace un par de años, cuando Chris Singleton me lo mencionó. Me dijo: ‘Sí, vas a romper el récord de anotación de todos los tiempos’. Me lo mostró y yo le dije: ‘Ya no estoy tan lejos’. Luego, este verano, mis amigos y yo nos sentamos y hablamos y pensé: realmente estoy cerca. Simplemente es una locura pensar en ello”. Ya no es ninguna locura, sino una realidad.

Máximos anotadores de la Euroliga