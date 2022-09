Jorge Vilda compareció ante los medios para explicar la situación del vestuario tras el motín de la selección española femenina. El seleccionador afirmó que se siente más fuerte que nunca, que no va a dimitir y que tiene el respaldo de la RFEF y de su presidente, Luis Rubiales. Además, tras perder la confianza del núcleo duro del vestuario dejó entrever con varios cambios de jugadoras en las próximas listas previas al Mundial.

«Siento decepción y me siento profundamente dolido con esta situación por la forma de proceder. Siento que se han traspasado los límites del fútbol. Lo que está en el vestuario se queda en el vestuario. Soy dialogante, mi puerta está siempre abierta para aclarar todo. Me siento muy fuerte por el equipo que hemos construido, por su forma de jugar y por sus resultados, que son mejorables. También por el presidente y la Federación. El cuerpo técnico apoya y empuja. Tenemos por delante un Mundial y cinco fechas fijas. Me gustaría que el foco se pusiera en el partido de mañana».

Cómo reconducir

«Lo primero que quiero destacar es el cuerpo técnico de élite que tengo y que tienen las jugadoras. Son gente del máximo nivel con los que el día a día trabajamos en los entrenamientos, en la planificación y a los que no cambio por ninguno. Los más exigentes somos nosotros con nosotros mismos. Siempre se puede mejorar. Me tengo que guiar por lo que veo en el campo, en los entrenamientos».

Dimisión

«Tengo más fuerza que nunca y más ganas que nunca por tener una selección más competitiva que nunca. Es un privilegio estar en la Selección y representar a tu país. Tenemos una estructura amplísima y con una Federación que nos prepara para mejorar con las mejores. Estamos a la vanguardia del fútbol femenino».

Trato injusto

«Tenemos una sensación de frutración por no haber pasado de cuartos en la Eurocopa. Nos han ganado el campeón y el subcampeón, pero en estos años hemos ganado a todos. Hemos ido creciendo. Desde 2017 que jugamos la primera Eurocopa, hemos hecho una clasificación perfecta para el Mundial, pero en cruces nos toca con Estados Unidos, campeonas del mundo. En esta Eurocopa no nos acompaña la suerte, pero perdemos por errores personales de los que no me puedo responsabilizar. Tenemos jugadoras que con datos objetivos se demuestra que se está trabajando bien. Es mejorable y queremos conseguir objetivos que no se han conseguido, pero los veo factibles».

Perjudicar

«Cuando cogimos la selección éramos la decimoséptima y ahora somo la octava del mundo. Transmitimos una forma de jugar, reconocible y reconocida. Me llama la atención los elogios después de la Eurocopa. Tenemos cosas que mejorar como cuerpo técnico, selección, cuerpo técnico y jugadoras. Todos los días trabajamos para ello».

Autocrítica

«Son conversaciones internas. Códigos. Se quedan ahí. Sí que pienso que somos gente que escucha, que tenemos claras convicciones, pero no somos soberbios y estamos dispuestos a mejorar».

Situación insostenible

«Igual la situación que se vende desde fuera es más tensa que se vive dentro. Sí que afecta, pero no tanto como se vende. Atiendo a sus actitudes y sus entrenamientos. Me transmiten en el campo es que están disputándose un puesto para mañana. Nosotros estamos atentos para ver qué jugadoras están dispuestas a estar. Estamos muy pendientes de eso. No ha habido jugadora que no quiera estar aquí».

Confianza

«Me remito a lo que veo aquí y todos los fines de semana gracias a sus clubes y todo el trabajo de la Federación. Tenemos a jugadoras que cada día se matan por estar aquí y cada día es más complicado hacer una lista».

Lo que más le ha dolido

«El procedimiento de como se han hecho las cosas. Podíamos haber actuado de otra forma. Tengo cierta decepción, pero soy una persona que aguanta casi todo. Tengo una clara convicción en que el trabajo es bueno, pero mejorable y que la Federación nos dota de todos los medios para seguir trabajando. Hemos creado algo muy bueno en estos años y tengo ganas de seguir creciendo, evolucionar y ser mejores».

Tensión

«Cuando llega la competición pudo cambiar algo, pero no hasta este punto. En el pasado era el paraíso futbolístico y creo que va a volver a ser así. Veo esto como un paso más para que siga siéndolo. Nos falta un escalón para ser un equipo campeón y estamos en la búsqueda para llegar a él».

Autocrítica

«Lo que ha sucedido a raíz de los resultados se hace autocrítica y soy el primero que piensa que tenía que haber pasado de cuartos. En 2017 no podíamos competir, en 2019 nos faltaba aunque fuimos competitivas y en esta grandes errores puntuales nos han penalizado. Las jugadoras tienen inteligencia para acercarse, animarse y ser un equipo unido. Pienso que podemos mejorar y que tenemos un equipo ilusionante».

Apoyo de la Federación

«No controlo quién sale a hablar y quién no. Con Molina hay cosas que son mentira. Un día soy autoritario, al siguiente soy blando… Vino Molina, que no es mi jefe, pero no es el director deportivo del fútbol femenino, sólo del masculino. Él me estaba felicitando por el éxito de la sub-20 y al pasar por delante varias jugadoras en el comedor estuvimos charlando y luego estaba en la prensa».

Director deportivo

«Lo veo compatible. Tienes quien te marque el camino. Estoy dispuesto a hablar y con las jugadoras lo ha habido. Ha funcionado siempre bien hasta ahora, por lo que parece, en la Eurocopa».

Cambio de capitanas

«No voy a entrar en quién es quien y sus funciones. Está cada función clara. Vamos a buscar jugadoras cien por cien implicadas».

Mundial

«Al final, que yo esté o no lo decide nuestro presidente. Confía en mí y en el cuerpo técnico y yo confío en las jugadoras para jugar. Si alguien se confunde, las cosas no van bien. Lo importante es que los directivos dirijan, los entrenadores entrenen y las jugadoras jueguen. Siento energías renovadas con el cuerpo técnico, a la vanguardia de lo que sucede y así se lo transmitimos a las jugadoras, que cada vez son mejores».