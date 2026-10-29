Vea la entrevista completa a Diego Rojas, capitán del Sporting Hortaleza Este jueves disputan el partido más importante de su historia contra el Sevilla en la Copa del Rey

Diego Rojas, capitán del Sporting Hortaleza, tiene 26 años y lleva 20 defendiendo el mismo escudo. Este jueves vivirá el partido más especial e importante de su vida. Por un día, será jugador de fútbol profesional y se medirá al Sevilla en la Copa del Rey. Un encuentro para la historia que marcará a un barrio.

Diego atiende a OKDIARIO horas antes de este partido único para él y para el Sporting Hortaleza. Es farmacéutico, atiende esta entrevista después de currar y, tras hablar con este periódico, se marcha a entrenar y preparar el partido más especial de su carrera. Jugarán en Alcalá de Henares contra el Sevilla, todo un Primera División. Están en una nube, pero decididos a plantar cara. «¿Y si sí?», señala justo al despedirse de nosotros.