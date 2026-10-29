Diego Rojas, capitán del Sporting Hortaleza, tiene 26 años y lleva 20 defendiendo el mismo escudo. Este jueves vivirá el partido más especial e importante de su vida. Por un día, será jugador de fútbol profesional y se medirá al Sevilla en la Copa del Rey. Un encuentro para la historia que marcará a un barrio.
Diego atiende a OKDIARIO horas antes de este partido único para él y para el Sporting Hortaleza. Es farmacéutico, atiende esta entrevista después de currar y, tras hablar con este periódico, se marcha a entrenar y preparar el partido más especial de su carrera. Jugarán en Alcalá de Henares contra el Sevilla, todo un Primera División. Están en una nube, pero decididos a plantar cara. «¿Y si sí?», señala justo al despedirse de nosotros.