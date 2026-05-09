Caos en el Giro de Italia: una durísima caída con 30 ciclistas implicados obliga a neutralizar la etapa

Una durísima caída en el Giro de Italia ha provocado la neutralización de la carrera, en su segunda etapa. Cerca de una treintena de ciclistas se fueron al suelo en una curva peligrosa del recorrido, obligando a la dirección de carrera a neutralizar la carrera durante unos minutos por falta de ambulancias, puesto que todas estaban atendiendo a los damnificados por el accidente. Entre los afectados se encontraban casi la totalidad del UAE Emirates, como Jay Vine que tuvo que ser evacuado en ambulancia, y también abandonó Marc Soler. También estaban Adam Yates, que acude como líder del equipo, Santiago Buitrago o Derek Gee. La consiguió librar Jonas Vingegaard.

Faltaban 21 kilómetros para que llegara al final la etapa cuando un grupo amplio de corredores se iban al suelo. Accidente multitudinario el que sufría el pelotón en la segunda etapa de este Giro, que discurre en sus primeras jornadas por Bulgaria. Concretamente, la segunda etapa discurría entre Burgas y Veliko Tarnovo, al norte del país.

La carrera estuvo marcada por la lluvia que llevaba a mantener mucha cautela de cara a un final en el que además aparecía un tramo de adoquinado, de esos en los que hay poco que ganar y siempre mucho que perder. Pero antes, llegaba la caída, que obligaba a que la carrera se detuviese durante unos minutos. Fue reanudada justo antes de comenzar una ascensión de tercera categoría, al Monasterio de Lyaskovets, donde Vingegaard intentó marcharse en solitario.

😥 Durísima caída en el pelotón con Adam Yates y más de una decena de corredores afectados ❌ Se neutraliza la carrera por el momento#GirodItalia pic.twitter.com/Jo5oHxJY6i — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 9, 2026

El danés probó, pero no lo consiguió, iniciándose un descenso peligroso, con el asfalto mojado y donde había miedo tras la montonera anterior. Todo acabó sin más sobresaltos y se llegó a los tramos adoquinados del final. Allí, aparecía un pelotón formado por más de 30 corredores, entre los que estaban el favorito absoluto a ganar esta carrera y Hindley, Ciccone, Mas, Bernal u O’Connor.

Por sorpresa, la etapa se la llevó al sprint el uruguayo Guillermo Thomas Silva, del Astana, seguido del alemán Stork y del italiano Ciccone. Aunque Vingegaard lo había intentado, no pudo llevarse la victoria en esta segunda etapa. Hubo un corte de un minuto con un segundo grupo y otro de dos con un tercero.

En la general, hay cambios. El líder tras la primera etapa, Paul Magnier, del Soudal Quick-Step, se dejó dos minutos, por lo que no ha podido defender con éxito la maglia rosa obtenida tras ganar al sprint en Burgas. El uruguayo Silva, tras su victoria en esta segunda etapa, se convierte en nuevo líder, aventajando en cuatro segundos a Stork y Bernal.