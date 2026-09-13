Así queda la clasificación del Mundial de F1 tras la carrera del GP de España en Madring

Los pilotos se han enfrentado a su primera experiencia en Madring, que era clave de cara a la clasificación general. El Gran Premio en la capital ha aprobado con nota su debut en la Fórmula 1, con una carrera que ha tenido cambios de líder, peleas en pista y banderas amarillas. Finalmente, Andrea Kimi Antonelli se ha convertido en el primer ganador de la historia del circuito, por lo que reafirma su liderato.

George Russell vuelve a perder distancia con su compañero en la pelea por el mundial. El británico ha tenido problemas con el tráfico y Mercedes le ha diseñado una estrategia muy atípica. La única buena noticia para el piloto es que Lewis Hamilton ha tenido que abandonar en las primeras vueltas, como consecuencia de un choque con Max Verstappen. Charles Leclerc ha esperado una bandera amarilla hasta el final, pero ha tenido que entrar en boxes después de un gran intento de Ferrari con la gestión de neumáticos.

Los españoles siguen sin opciones para entrar en la pelea por los puntos. Fernando Alonso y Carlos Sainz no han podido brillar en casa, aunque ambos han tenido un enfrentamiento feroz en pista, que ha terminado con un polémico contacto. Entre los pilotos más destacados del fin de semana se encuentra Lando Norris, que consiguió una pole completamente inesperada, aunque no ha podido con Andrea Kimi Antonelli y Max Verstappen.

Clasificación de pilotos de F1

Andrea Kimi Antonelli: 292 puntos George Russell: 211 Lewis Hamilton: 191 Lando Norris: 186 Charles Leclerc: 167 Max Verstappen: 145 Oscar Piastri: 120 Isack Hadjar: 71 Lam Lawson: 59 Pierre Gasly: 41 Arvid Lindblad: 31 Franco Colapinto: 27 Oliver Bearman: 18 Gabriel Bortoleto: 10 Nico Hülkenberg: 7 Carlos Sainz: 6 Alex Albon: 5 Esteban Ocon: 3 Fernando Alonso: 3 Yuki Tsunoda:1 Valtteri Bottas: 0 Lance Stroll: 0 Sergio Pérez: 0

Clasificación de constructores de F1