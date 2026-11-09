La reflexión de Lama Rinchen, monje budista: «Estamos viviendo mejor que los reyes de la Antigüedad y sin embargo estamos más insatisfechos»

Vivimos rodeados de comodidades que hace siglos habrían parecido impensables incluso para los monarcas más poderosos. Tenemos acceso inmediato a información, entretenimiento, transporte, alimentos y todo tipo de avances tecnológicos que facilitan nuestra vida cotidiana. Sin embargo, esta abundancia no parece habernos proporcionado una felicidad proporcional. De hecho, muchas personas experimentan una sensación persistente de vacío, insatisfacción y falta de propósito. Esta contradicción es precisamente la que plantea Lama Rinchen Gyaltsen, maestro de meditación y monje budista, cuando reflexiona sobre la paradoja de vivir mejor que los reyes de la Antigüedad y sentirse insatisfechos.

En una conversación con Uri Sabat, en el programa La Fórmula del Éxito, el maestro budista explica que el origen de este malestar está relacionado con la naturaleza de nuestros deseos y con aquello que esperamos encontrar en el mundo exterior. Según su planteamiento, todo lo que podemos conseguir materialmente es limitado y cambiante, mientras que nuestras aspiraciones más profundas parecen no tener fin. Buscamos conexión, alegría, paz, seguridad y plenitud, pero intentamos encontrarlas mediante conquistas externas que solo proporcionan satisfacciones parciales y pasajeras. Por eso, acumular experiencias, alcanzar objetivos o mejorar nuestras condiciones de vida no garantiza sentirse verdaderamente bien. La propuesta de Rinchen invita a revisar nuestra idea de felicidad y descubrir qué necesitamos cultivar interiormente.

Por qué vimos más insatisfechos que los reyes de la Antigüedad

La comparación de Lama Rinchen Gyaltsen resulta especialmente interesante porque cuestiona una creencia muy extendida: que disponer de más recursos y comodidades conduce necesariamente a una vida más feliz.

Desde una perspectiva material, las sociedades actuales disfrutan de privilegios extraordinarios. Podemos comunicarnos con personas que viven a miles de kilómetros, acceder a conocimientos de todo el mundo y resolver necesidades cotidianas con una facilidad impensable en otras épocas.

Sin embargo, el maestro señala que existe una diferencia entre mejorar nuestras condiciones de vida y llegar a una satisfacción profunda. «Los bienes materiales, los reconocimientos y los logros personales pueden proporcionar alegría, pero su efecto está condicionado por las circunstancias», sostiene. Lo que hoy nos entusiasma mañana puede dejar de hacerlo, y aquello que conseguimos suele convertirse rápidamente en el punto de partida de un nuevo deseo.

Esta dinámica explica por qué algunas personas, incluso cuando aparentemente tienen todo lo necesario para sentirse afortunadas, continúan experimentando insatisfacción. «El problema no siempre está en lo que falta, sino en la expectativa de que algo externo consiga llenar definitivamente un vacío interior», comenta el maestro.

El deseo constante y la búsqueda de la felicidad

En las enseñanzas budistas que comparte Lama Rinchen, el deseo desempeña un papel fundamental en la manera de experimentar la insatisfacción. Cuando creemos que nuestra felicidad depende de conseguir algo, nuestra atención queda atrapada en aquello que todavía no tenemos.

«De esta forma, dejamos en segundo plano las experiencias presentes y convertimos nuestra tranquilidad en una recompensa que siempre parece estar un poco más adelante», asegura.

El maestro propone comprender que ya somos suficientes. Esto no significa renunciar a los objetivos, dejar de mejorar o perder el interés por descubrir nuevas experiencias. Se trata, más bien, de no confundir el crecimiento personal con la necesidad permanente de obtener algo para sentirnos completos.

En los contenidos de Aprendemos Juntos, esta perspectiva se relaciona con la idea de que el problema no es necesariamente la ausencia de felicidad, sino el sufrimiento que generan nuestras propias distorsiones internas.

«Reducir el egocentrismo y los patrones de conducta negativos permite desarrollar una mente más lúcida, equilibrada y abierta al bienestar», sostiene.

El vacío existencial y la necesidad de encontrar un propósito

Lama Rinchen también observa que muchas personas jóvenes experimentan una sensación de vacío existencial. Aunque disponen de oportunidades, estímulos y posibilidades de entretenimiento, no siempre encuentran una dirección que dé sentido a sus vidas. En estas circunstancias, incluso las experiencias agradables pueden convertirse en una fuente de presión cuando no existe un propósito que las acompañe.

El maestro identifica un cambio de conciencia que, según explica en su conversación con Uri Sabat, se hizo especialmente visible durante la pandemia. La incertidumbre y el derrumbe de determinados modelos de vida llevaron a muchas personas a cuestionarse quiénes querían ser y qué tipo de existencia deseaban construir.

Aquella situación abrió la puerta a una búsqueda verdadera de respuestas. Para algunas personas, significó revisar sus prioridades, replantearse sus objetivos profesionales o descubrir que necesitaban una relación diferente con el tiempo, los demás y consigo mismas.

La curiosidad como camino hacia una vida más plena

Frente a estar más insatisfechos, Lama Rinchen defiende la importancia de mantener viva la curiosidad. Considera que explorar otras filosofías, viajar, conocer distintas culturas y descubrir nuevas formas de entender la felicidad puede ayudarnos a ampliar nuestra perspectiva.

Con el paso de los años, explica, muchas personas se vuelven más conservadoras y prefieren mantenerse dentro de lo conocido. El miedo a equivocarse o a asumir riesgos puede limitar la posibilidad de descubrir caminos diferentes.