La psicología desvela qué hace que muchas personas decidan cambiar de vida al verse en una fotografía

Para muchas personas, el deseo de empezar a cuidarse no surge necesariamente de un resultado médico, sino que aparece en una situación tan cotidiana como verse en una fotografía y sentir que la imagen no encaja del todo con la percepción que uno tenía de sí mismo. Ante el espejo, la persona controla la postura, el ángulo y el momento, pero cuando se observa una fotografía, ese «margen de control» desaparece por completo. Entonces, se hace evidente la diferencia entre cómo alguien se percibe y cómo cree que lo ven los demás.

Según una investigación publicada en 2026 en PLOS One por investigadores de la Universidad Anglia Ruskin, en Reino Unido, la percepción de la propia imagen y la insatisfacción con el aspecto físico fueron dos de los principales motivos a la hora de plantearse un cambio. El estudio reunió a 24 hombres mayores de 30 años, con una media de edad de 46, para conocer qué les había impulsado a cambiar sus hábitos, y los resultados mostraron que la apariencia y la dificultad para reconocerse en su propia imagen pesaban más que la salud.

¿Por qué algunas personas deciden cambiar de vida al verse en una fotografía?

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La psicóloga Susan Albers, de la Cleveland Clinic, explica que muchas personas suelen ser más críticas consigo mismas cuando se ven en fotografías, precisamente porque no están acostumbradas a esa imagen. Frente al espejo, reconocen un reflejo invertido que han observado durante años. Una fotografía, por el contrario, captura un determinado momento, sin posibilidad de cambiar el ángulo o la expresión.

La primera reacción se puede traducir en decisiones drásticas, como empezar una dieta, apuntarse al gimnasio o cambiar de golpe los horarios y las rutinas. Sin embargo, actuar desde la vergüenza o la insatisfacción personal puede dificultar que esos propósitos se mantengan en el tiempo. La psicóloga Shauna Shapiro, de la Universidad de Santa Clara, destaca el papel de la autocompasión como una herramienta clave para mantener la motivación y avanzar hacia objetivos relacionados con el bienestar.

Ahora bien, cabe recordar que una fotografía no constituye un diagnóstico, ya que hay multitud de factores que pueden modificar la imagen percibida, como el encuadre o la iluminación. Pero si ésta despierta inquietudes que ya existían, puede convertirse en una gran oportunidad para revisar algunos hábitos desde una perspectiva más consciente, sin recurrir al reproche. Lo más importante es introducir cambios realistas y progresivos que puedan mantenerse en el tiempo.

Efecto de la mera exposición

La psicología ha observado que existe una tendencia a valorar más positivamente aquello que resulta familiar. Cuanto mayor es la frecuencia de contacto con un estímulo, una persona o una situación, más favorable suele ser la percepción que se tiene de ellos. Este fenómeno se conoce como «efecto de la mera exposición» y se utiliza en psicología social para explicar cómo la familiaridad puede influir en algunas actitudes. También permite comprender determinadas diferencias en la percepción de la propia imagen.

En este contexto, la imagen que se observa en el espejo no coincide exactamente con la que aparece en una fotografía, ya que el espejo muestra una versión invertida del rostro y del cuerpo. Sin embargo, al tratarse de una imagen a la que la persona está acostumbrada, cualquier variación puede generar cierta sensación de extrañeza. Por el contrario, las fotografías muestran una perspectiva más cercana a la que perciben los demás, lo que explica que, aunque las diferencias sean pequeñas, una persona pueda no reconocerse del todo.

En definitiva, la percepción de la propia imagen está muy condicionada por la familiaridad. Durante años, el cerebro se acostumbra al reflejo del espejo, por lo que una fotografía puede generar una sensación de extrañeza al mostrar una versión diferente, más cercana a la perspectiva que tienen los demás. Esta diferencia no significa que la imagen sea menos favorecedora, sino simplemente que resulta menos habitual.