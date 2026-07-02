¿Para qué sirve el tercer compartimento de la lavadora? Mucha gente lo usa incorrectamente y ni siquiera lo sabe

Mucha gente lo usa incorrectamente y no siquiera la sabe, el tercer compartimento de la lavadora es más importante de lo que nos imaginaríamos. Una herramienta que nos hace la vida más fácil y que nos consigue una ropa limpia en poco tiempo. Justo lo que necesitamos en una vida cada vez más ajetreada que nos impide incluso no ver más allá de una combinación de elementos que pueden ser claves. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia a la hora de limpiar que quizás nos lleve a profundizar sobre una herramienta que sigue guardando muchos secretos.

Lo primero que hacemos a la hora de poner en marcha un cambio de tendencia que puede acabar con nuestra ignorancia de la mayoría de los electrodomésticos. Con tiempo para poder descubrir lo que nos depara este elemento que podría acabar siendo un viejo conocido. Es cuestión de ponerse manos a la obra con un detalle que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar una situación que puede ser clave en estas vacaciones. Saber cómo funciona esta lavadora que no tiene dos compartimentos, uno para el detergente y otro para el suavizante, sino que dispone de hasta tres.

Mucha gente lo usa incorrectamente y ni siquiera lo sabe

La realidad es que no sabemos cómo usar correctamente el compartimiento de la lavadora que nos debe facilitar la vida un poco más. Sin este electrodoméstico es imposible tener siempre la ropa en perfectas condiciones, sobre todo, cuando estamos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Será el momento de aprovechar al máximo un cambio de tendencia que puede ser clave y que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Una novedad que, sin duda alguna podríamos empezar a tener en consideración a partir de ahora.

La ropa nos puede quedar mucho más limpia y con un plus añadido. Conociendo a nuestra lavadora, le vamos a poder sacar el máximo partido posible. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser la que nos afectará de lleno.

Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos y que podríamos enfrentarnos a un cambio importante. Es hora de poner en práctica algunos elementos que, sin duda alguna, podríamos empezar a tener en consideración y que hasta la fecha no sabíamos.

El tercer compartimiento de la lavadora

Conocer un poco mejor nuestra lavadora es esencial, sobre todo, si tenemos en consideración un cambio de tendencia que puede ser clave. Una novedad esencial en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y puede convertirse en la antesala de algo más.

Este tercer compartimiento tiene una razón de ser, no es simplemente estético, sino que debemos descubrir este elemento que quizás nos cambiará la vida de hacer la colada, una vez tengamos muy claro lo que nos estará esperando. Tal y como nos explican desde Lacasadeloselectrodomesticos: «Lo más adecuado es añadir cualquier tipo de detergente dentro del cajetín ya que, añadirlo en el tambor puede ser perjudicial para la máquina o la ropa al deteriorar los colores, lo que nos obligaría a desperdiciar ropa con rapidez. De esta forma, dentro del cajetín encontraremos estos tres símbolos: I, II, y una especie de flor: En el compartimento con este símbolo solamente pondremos detergente en caso de necesitar un prelavado, es decir, si la ropa está muy sucia hay que hacer un primer lavado para garantizar que quede perfecta tras el lavado. Este es el compartimento donde pondremos el detergente que utilizamos habitualmente en los lavados diarios. Cuidado con la dosis de detergente que eches: si pones demasiado tu ropa no quedará tan limpia, sino que los restos de detergente pueden quedar impregnados en la ropa, además, tu lavadora tendrá que hacer un sobreesfuerzo. Recuerda: menos es más. Por otro lado, también existe el detergente en cápsulas que es ideal para poner dentro de la lavadora junto a la colada y olvidarte de tener que calcular la cantidad de producto que necesitas en cada lavado».

Siguiendo con la misma explicación: «No tienes que hacer nada. La lavadora dosifica el suavizante automáticamente durante el último ciclo de aclarado, que es cuando la ropa ya está limpia y el agua está más fría. Por eso el suavizante va en el compartimento de la flor desde el principio: la máquina lo retiene y lo libera en el momento correcto. Si ves que el suavizante no desaparece del compartimento al terminar el lavado, puede deberse a que pusiste demasiada cantidad (tapa el conducto de salida) o a que el compartimento necesita limpieza. Acúnjalo con agua templada y un cepillo. No añadas suavizante al tambor directamente sobre la ropa: puede dejar manchas grasas en las prendas que no desaparecen con el lavado normal».

Por último, el lugar en el que añadir la lejía puede ser esencial: «Si tu lavadora tiene un compartimento con el símbolo de triángulo, ahí va la lejía. Temperatura máxima con lejía: 40 °C para ropa. Por encima de esa temperatura, la lejía pierde eficacia y puede dañar las fibras. El límite de 50 °C que menciona el fabricante es un margen de seguridad, pero lo óptimo es no superar los 40 °C. Nunca mezcles lejía con detergentes que contengan amoniaco (algunos detergentes multiusos). La reacción química genera vapores tóxicos».