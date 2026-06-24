¿Letras o números? Pon a prueba tu ortografía y tus matemáticas
Las matemáticas también siguen siendo una de las asignaturas que más quebraderos de cabeza provocan
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En español hay palabras muy conocidas que seguimos escribiendo o pronunciando de forma incorrecta, pese a utilizarlas a diario. Dudas como el uso de solo o sólo, o la grafía correcta de términos como exorbitante, continúan generando confusión entre muchos hablantes. Para resolver estas cuestiones, la Real Academia Española ofrece recomendaciones y normas que ayudan a emplear correctamente estas palabras.
Pero las dificultades de los españoles no se limitan al lenguaje. Las matemáticas también siguen siendo una de las asignaturas que más quebraderos de cabeza provocan. Operaciones básicas, porcentajes o problemas de cálculo suelen poner en aprietos a buena parte de la población, tal y como reflejan numerosas encuestas y estudios sobre conocimientos matemáticos.
¿Letras o números? Pon a prueba tu ortografía y tus matemáticas
¿Crees que dominas las reglas del español y que las matemáticas no tienen secretos para ti? Ha llegado el momento de comprobarlo. Pon a prueba tus conocimientos con esta encuesta y descubre si eres capaz de responder correctamente a algunas de las dudas lingüísticas y los retos matemáticos que más dificultades generan entre los españoles.