Fue la canción más famosa de los años 90 y ahora un psiquiatra explica su significado oculto y por qué se llama así: «Funciona como un espejo empañado»

En el mundo de la música siempre ha habido canciones que nunca han desaparecido del todo. No importa los años que pasen o cómo cambien las modas, ya que son de esos temas que siempre aparecen en fiestas, en momentos especiales o en esos instantes en los que alguien decide cantar algo que todo el mundo conoce. Es el caso de Zombie, el tema de The Cranberries que, más de tres décadas después de su lanzamiento, sigue teniendo una presencia difícil de explicar sólo por nostalgia.

En los últimos días, además, la canción ha vuelto a circular con fuerza tras la interpretación de una joven de 16 años en un programa de televisión estadounidense. Pero más allá de esa nueva viralidad, lo que ha llamado la atención es una explicación que ha ido un paso más allá de la música. Un psiquiatra tailandés, el doctor Jesada Thongthao, ha analizado el significado de Zombie desde un punto de vista psicológico. Y su conclusión es bastante clara: la canción no habla sólo de un conflicto concreto, sino de algo mucho más profundo que sigue repitiéndose con el paso del tiempo.

Fue la canción más famosa de los años 90 y ahora un psiquiatra explica su significado

Aunque muchos la identifican simplemente como un clásico de los años 90, lo cierto es que Zombie nació en un contexto muy concreto. Fue publicada en 1994 por The Cranberries y escrita por Dolores O’Riordan tras un atentado ocurrido un año antes en Warrington, Inglaterra, en el que murieron dos niños.

Desde el principio, la canción fue una protesta contra la violencia vinculada a conflictos políticos y religiosos. No hablaba de terror ni de ficción, aunque el título pudiera sugerirlo. Era, más bien, una forma de señalar cómo esa violencia se repite una y otra vez. En ese sentido, el psiquiatra insiste en una idea clave y es que muchas veces el problema no está en una decisión puntual, sino en todo lo que se arrastra antes. «Gran parte de la violencia no surge de alguien que decide hacer daño de repente, sino de ideas que llevan años instaladas en la mente», explica.

Por qué habla de «zombis»

Una de las claves de la canción está en su propio título. Para el doctor Jesada, la palabra «zombie» no tiene nada que ver con los muertos vivientes del cine. «Un zombi es alguien que sigue caminando, pero que ha perdido parte de su humanidad», señala. En este caso, se refiere a personas que actúan movidas por el odio, el resentimiento o la ideología sin cuestionarlo. Según el psiquiatra, ese es el verdadero peligro, porque implica dejar de ver al otro como una persona. De hecho, añade una reflexión interesante y es que cuando alguien deja de percibir al otro como humano, el control moral se debilita. «Cuando las personas no tienen rostro, es más fácil hacerles daño en nuestra mente», resume.

«In your head»: lo que ocurre dentro de la mente

El otro gran elemento de la canción está en el estribillo. Ese «in your head» que se repite una y otra vez no es sólo una frase pegadiza. Para el psiquiatra, tiene al menos dos lecturas. La primera tiene que ver con el origen de la violencia. Muchas veces no empieza en una acción concreta, sino en pensamientos que se repiten hasta que se convierten en algo normal. «Ideas como que el otro es el enemigo o que merece lo que le pasa se van instalando poco a poco», explica. Y llega un momento en el que esas ideas pesan más que la realidad.

Pero hay una segunda interpretación, igual de importante. «In your head» también habla de quienes sufren esa violencia. Los recuerdos no desaparecen sin más, sino que se repiten en forma de imágenes, miedo o rabia. No es algo que se cierre y ya está. Se queda dentro, como un bucle.

Una canción que sigue funcionando hoy

Quizá por eso Zombie sigue teniendo tanto impacto. No es sólo por su estribillo o por su sonido, sino por lo que plantea. El propio psiquiatra lo resume con una imagen bastante clara: la canción funciona como «un espejo empañado». No permite ver la realidad de forma cómoda o idealizada, sino que obliga a enfrentarse a algo más incómodo.

La violencia, dice, no siempre viene de figuras excepcionales o monstruosas. A veces nace de personas normales que han interiorizado ciertas ideas durante demasiado tiempo. Por eso, cuando la canción vuelve a aparecer, como ha ocurrido ahora, no se percibe sólo como un tema antiguo. Para muchos, sigue teniendo sentido en el contexto actual.

Y ahí está probablemente la clave de su permanencia: no habla sólo de lo que ocurrió en los años 90, sino de algo que, de una forma u otra, sigue repitiéndose. Al final, la pregunta que deja en el aire es bastante directa. Si los «zombis» no son criaturas de ficción, sino personas que han perdido parte de su humanidad, quizá el problema no esté tan lejos como parece.