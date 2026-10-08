Federico García Lorca dejó esta reflexión sobre los más desfavorecidos: «En este mundo yo siempre he sido y seré un partidario de los que no tienen nada»

Federico García Lorca no fue únicamente uno de los grandes poetas y dramaturgos españoles del siglo XX. A lo largo de sus entrevistas y escritos también mostró una especial sensibilidad hacia las personas que sufrían la pobreza, la exclusión y la injusticia. En 1934 dejó una de sus reflexiones más contundentes sobre esta cuestión, en una defensa de aquellos que, según sus propias palabras, «no tienen nada» y ni siquiera pueden disfrutar de la tranquilidad.

Una frase pronunciada en 1934

La frase procede de una entrevista concedida por Federico García Lorca al diario El Sol y publicada en diciembre de 1934. En ella, el escritor hablaba sobre el teatro, la cultura y la situación social de su época cuando manifestó su cercanía con las personas más desfavorecidas. «Yo siempre soy y seré partidario de los que no tienen nada y hasta la tranquilidad de la nada se les niega», dijo el poeta granaíno.

Lorca frente a la injusticia

El poeta consideraba que quienes disfrutaban de una posición cultural y económica más favorable tenían una responsabilidad hacia quienes sufrían. En aquella misma entrevista, Lorca llegó a defender que las personas procedentes de ambientes acomodados estaban llamadas al sacrificio y vinculó esa responsabilidad con la búsqueda de una mayor justicia social.

Esta preocupación también aparece reflejada en diferentes estudios sobre su obra. Investigaciones académicas han señalado la presencia de los derechos individuales, la libertad, la dignidad humana y los conflictos sociales en la producción madura de Lorca. Obras como Bodas de sangre, Yerma o La casa de Bernarda Alba presentan personajes atrapados por distintas formas de presión social, aunque reducirlas exclusivamente a una lectura política sería simplificar la complejidad de su literatura.

El poeta que dio voz a los olvidados

La defensa de los desfavorecidos no significaba necesariamente que Lorca pudiera encasillarse sin más dentro de una determinada ideología. De hecho, los estudios sobre su trayectoria muestran una relación compleja con la política de su tiempo. Sí existen, sin embargo, declaraciones públicas en las que expresó su preocupación por la desigualdad y su solidaridad con quienes sufrían distintas formas de persecución o exclusión.

Esa mirada del poeta ayuda a comprender por qué la frase continúa teniendo tanta fuerza casi un siglo después. Lorca no habla únicamente de pobreza económica, ya que utiliza la expresión «la tranquilidad de la nada» para referirse a quienes ni siquiera pueden vivir con seguridad o dignidad. Su reflexión convierte así la literatura en una forma de observar las desigualdades de su tiempo y de recordar que detrás de cualquier conflicto social existen personas concretas.

Federico García Lorca fue asesinado en agosto de 1936, con apenas 38 años, al comienzo de la Guerra Civil española. Noventa años después de su muerte, su obra continúa siendo estudiada, representada y leída en todo el mundo. Estudios han destacado precisamente cómo su legado sigue vinculado a cuestiones como la libertad, la convivencia y la defensa de quienes sufren, aunque su figura literaria trascienda cualquier interpretación política concreta.