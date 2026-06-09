Adiós a poner la televisión en el salón como hasta ahora: la nueva tendencia que se está poniendo de moda en España este 2026

Durante muchos años, el salón ha sido el verdadero corazón del hogar, donde ver la televisión y disfrutar de tiempo de calidad en familia. Sin embargo, las necesidades están cambiando y a día de hoy el salón ha dejado de ser una estancia aislada para convertirse en una zona más dentro de un espacio abierto, compartido y versátil donde conviven varias funciones. En este contexto, muchos elementos tradicionales tienden a desaparecer, como los muebles grandes que marcaron tendencia en otra época. Ahora se apuesta por soluciones más ligeras y flexibles.

Otro aspecto fundamental es la continuidad visual del conjunto. Al eliminar divisiones y tabiques innecesarios, la vivienda adquiere una mayor sensación de amplitud, lo que resulta especialmente beneficioso en pisos pequeños, donde cada metro cuenta para mejorar la percepción del espacio. Además, este tipo de distribución favorece una mayor interacción, dando lugar a espacios más dinámicos, fluidos y conectados entre sí. De este manera, el salón no desaparece como tal, pero sí experimenta una transformación importante.

La televisión desaparece del salón

En éste nuevo concepto, el salón se convierte en un espacio sumamente versátil. Antes, la televisión era el centro de atención y condicionaba todo, pero ahora, al desaparecer, la pared principal ofrece un mundo de posibilidades. Por ejemplo, se puede pintar de blanco para que sirva como pantalla del proyector, un dispositivo discreto que puede estar integrado en el techo, en una estantería o incluso en un sistema motorizado que lo oculta cuando no se utiliza. Esto permite que el salón se transforme en un lugar para hablar descansar y compartir, no sólo para ver la televisión.

La experiencia de ver una película o una serie cambia por completo. Se apaga la luz, se despliega la imagen sobre la pared y la estancia se transforma en una sala de cine. Cuando termina la proyección, todo vuelve a su estado natural, sin pantallas apagadas ni muebles que rompan la armonía visual.

Cocina y comedor

El espacio abierto entre salón, comedor y cocina cobra un nuevo sentido. Antes, estas estancias estaban separadas, pero ahora se integran en un flujo continuo. Mientras alguien cocina, otra persona puede estar leyendo en el sofá y otra teletrabajando en la mesa del comedor, sin que existan barreras visuales ni físicas que interrumpan la conexión.

La cocina, que antes era un espacio aislado, se convierte en una parte esencial del conjunto y pasa a formar parte de la vida social del hogar. El comedor, por su parte, recupera su importancia como espacio de reunión. El mobiliario también se adapta a esta nueva filosofía; las piezas se vuelven más flexibles y más ligeras visualmente.

La iluminación ambiental se vuelve protagonista; se utilizan luces indirectas, regulables, cálidas por la noche y más naturales durante el día para crear diferentes atmósferas según el momento: un ambiente relajado para ver una película o una serie en el proyector, una luz más intensa para cocinar o trabajar, y una iluminación suave para las conversaciones nocturnas en el salón.

Distribución

En viviendas grandes, la isla se convierte en el elemento ideal para conectar la zona de cocina con el salón. Cuando ésta incluye la zona de cocción, la campana extractora pasa a ser un punto focal importante, por lo que conviene elegir modelos de diseño ligero, en acero o cristal. Estas opciones mantienen la estética limpia y aportan un estilo contemporáneo a las cocinas abiertas con isla.

Cuando el espacio es más pequeño, una buena alternativa es integrar una barra en la cocina. Este elemento resulta perfecto para desayunar, tomar un aperitivo o conversar con los invitados mientras se cocina. Esta prolongación en forma de «L» funciona como una transición práctica entre cocina y salón, ofreciendo una zona cómoda para comidas rápidas y uso diario.

En los diseños modernos de cocinas abiertas al salón, las grandes cristaleras de suelo a techo permiten que la luz fluya y transforme completamente el ambiente. Las paredes se sustituyen por superficies acristaladas que potencian la luminosidad y la sensación de amplitud. Ya sea mediante puertas correderas de cristal, divisiones con cuarterones o paneles totalmente transparentes, este recurso aporta un toque elegante y distintivo al hogar.

Los pequeños desniveles son un recurso arquitectónico sutil pero muy efectivo para diferenciar ambientes. Elevar la cocina sobre una plataforma ligera se ha convertido en una tendencia cada vez más utilizada para dar personalidad y carácter a las zonas sociales de la vivienda.

La cocina abierta al salón se convierte en el verdadero corazón del hogar, un punto de encuentro donde la familia puede convivir y compartir momentos durante el día. Este tipo de diseño favorece un ambiente más social y dinámico, permitiendo que la cocina deje de ser un espacio aislado para integrarse completamente en la vida cotidiana. Esta sensación de amplitud y continuidad visual aporta comodidad y modernidad al conjunto del hogar.