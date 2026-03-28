Adiós al DNI de siempre: su sustituto es más cómodo y moderno y van a llevarlo los españoles a partir del 2 de abril

España da un paso definitivo hacia la identidad digital. A partir del 2 de abril, los ciudadanos tendrán derecho a identificarse utilizando el DNI directamente desde el teléfono móvil, sin necesidad de llevar la tarjeta física encima.

Este avance se materializa a través de la aplicación oficial MiDNI, impulsada por la Policía Nacional. Con ella, el documento pasa a estar disponible en formato digital con plena validez legal dentro del país, lo que supone un cambio relevante en la vida cotidiana.

Aunque el uso del DNI digital no será obligatorio para los ciudadanos, sí lo será para las entidades: tanto organismos públicos como empresas privadas deberán aceptarlo como método válido de identificación.

¿Tiene la misma validez que el DNI físico?

El nuevo sistema no es una simple copia del documento. Se trata de una versión digital con respaldo legal, diseñada para sustituir al formato físico en la mayoría de situaciones habituales.

Esto significa que el DNI en el móvil podrá utilizarse para gestiones presenciales como trámites administrativos, registros en hoteles, operaciones bancarias o recogida de paquetes.

Además, la aplicación funciona conectándose en tiempo real con los sistemas oficiales, lo que permite validar los datos del usuario de forma segura y actualizada, dificultando cualquier intento de falsificación.

Qué podrás hacer sin llevar la cartera

La llegada del DNI digital abre la puerta a un uso mucho más cómodo del documento. Entre sus aplicaciones más habituales destacan la acreditación de identidad ante autoridades, la verificación de edad o la realización de gestiones presenciales en administraciones y empresas.

También será útil en situaciones cotidianas como registrarse en alojamientos, alquilar vehículos o realizar trámites en centros educativos.

En la práctica, el móvil pasa a convertirse en una herramienta suficiente para identificarse en la mayoría de escenarios dentro del territorio nacional.

Las limitaciones que siguen vigentes

Pese al avance, el DNI digital no sustituye completamente al formato físico. Existen ciertos usos en los que seguirá siendo imprescindible llevar la tarjeta tradicional.

Por ejemplo, no será válido para viajar al extranjero ni para identificaciones en remoto o trámites online que requieran autenticación específica.

Estas limitaciones responden a cuestiones técnicas y legales que aún están en desarrollo, por lo que el sistema convivirá con el DNI físico durante esta fase.

Ventajas del DNI digital

El desarrollo del DNI digital forma parte de una estrategia más amplia de modernización administrativa basada en la identidad electrónica. La normativa que lo respalda establece su coexistencia con el documento físico y refuerza los mecanismos de seguridad para evitar fraudes.

Para activarlo, los ciudadanos deben vincular su identidad a un número de teléfono móvil y completar un proceso de verificación, lo que añade una capa extra de protección.