Vecinos de El Hierro estallan en ‘Horizonte’ por la crisis migratoria: «Estamos hartos del Gobierno y del sistema»

El Hierro atraviesa una situación de máxima tensión por el repunte de llegadas de migrantes a sus costas. En las últimas cinco semanas, alrededor de 8.000 personas han alcanzado la isla, una cifra que equivale a más del 60 % de su población si se compara el acumulado de llegadas con el número de residentes. Una situación que ha vuelto a poner sobre la mesa la presión que soportan los servicios públicos y el malestar de quienes viven allí. Este ha sido uno de los asuntos abordados esta noche en Horizonte, donde Iker Jiménez ha escuchado los testimonios de vecinos de la isla.

Al comienzo del programa, Carmen Porter ha puesto sobre la mesa las cifras del repunte: «En octubre llegaron 6.194 inmigrantes ilegales y en noviembre ya llevan contadas 6.665». Para conocer de primera mano lo que está sucediendo, el espacio ha conectado con Domingo Martín, presidente de la Plataforma por el Mar Canario, que ha ofrecido un relato de la situación que se vive en la isla. «La situación está afectando a los restaurantes, a los cuerpos de seguridad del Estado, la sanidad…», ha explicado. Martín también ha asegurado que las llegadas continuaban durante la conexión: «En la última media hora han llegado dos pateras más, como unas 500 personas, y lo acabamos de ver nosotros. Además, sabemos que se esperan otras 1.600 personas». Unas declaraciones que han reflejado la preocupación que existe entre parte de la población.

El presidente de la plataforma también ha explicado que algunos vecinos aplauden cuando las embarcaciones llegan a la costa. Un gesto que, según ha contado, mezcla la alegría de comprobar que sus ocupantes han llegado con vida con el hartazgo por una situación que se prolonga desde hace semanas. «La gente está harta», ha resumido antes de lanzar una crítica directa a las instituciones: «Estamos hartos del Gobierno, del sistema y de unas normas que nos hacen estar cohibidos y vivir con terror».

La desesperación de los vecinos de El Hierro

Después ha intervenido Lorena Machín, vecina de la isla y propietaria de un restaurante, que también ha trasladado su preocupación ante la falta de respuestas. «No sabemos qué es lo que nos espera», ha reconocido. Además, ha explicado que los residentes viven con incertidumbre y pendientes de las decisiones políticas: «Estamos viviendo esto con mucha incertidumbre. Nadie nos da respuesta de nada y tenemos que esperar a que los políticos se reúnan mañana en Madrid».

Machín ha querido dejar claro que los vecinos se alegran de que las personas que viajan en los cayucos consigan llegar con vida, pero también ha expresado el agotamiento que sienten: «Ya no podemos más. Hace tiempo que no vivía esto». Preguntada por la presencia de mujeres y menores entre los recién llegados, ha respondido: «Han llegado muchas mujeres y menores y lo que he vivido hoy aquí me ha partido el alma».

Las posibles causas del repunte desde Senegal y otros puntos de África

Durante la emisión, una redactora de Horizonte ha expuesto algunas de las posibles causas del aumento de las llegadas. «Algo ha pasado que en estos últimos días ha habido un último repunte brutal», ha señalado. Entre las explicaciones se han mencionado las condiciones del mar, conocidas como las «calmas», y los vientos favorables para la navegación. También se ha puesto sobre la mesa la situación política de Senegal, después del bloqueo parlamentario relacionado con los presupuestos del pasado 5 de noviembre.

Otro de los colaboradores ha advertido de que la llegada de la borrasca Charles podría complicar las condiciones de navegación. También ha apuntado a la posibilidad de que esté circulando el mensaje de que las elecciones previstas para el 29 de noviembre podrían provocar un cambio de Gobierno en Senegal. Son hipótesis planteadas durante el programa para explicar el repunte, aunque no se ha establecido una relación causal definitiva.

Por último, Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha ofrecido su interpretación sobre el denominado efecto llamada: «Se han enterado de que España es un país relativamente rico y en el que se han regularizado a millones de inmigrantes, así que han dicho: ‘Vamos todos para allá’». Una reflexión que ha complementado un debate marcado por los testimonios de quienes denuncian la presión migratoria y la falta de respuestas.